https://ria.ru/20230127/dtp-1847832380.html
В Челябинской области два водителя погибли в ДТП
В Челябинской области два водителя погибли в ДТП - РИА Новости, 27.01.2023
В Челябинской области два водителя погибли в ДТП
Четыре автомобиля в условиях снегопада столкнулись на автодороге в Челябинской области в пятницу, в результате ДТП погибли два человека, пятерых пострадавших, в РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:48
2023-01-27T12:48
2023-01-27T12:48
происшествия
авто
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 янв – РИА Новости. Четыре автомобиля в условиях снегопада столкнулись на автодороге в Челябинской области в пятницу, в результате ДТП погибли два человека, пятерых пострадавших, в том числе двоих детей, госпитализировали, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону. По данным УГИБДД, ДТП произошло в 10.32 (08.32 мск) на 70 км автодороги Челябинск – Троицк на территории Увельского района. "Водитель, мужчина 1992 года рождения, по предварительным данным, в условиях снегопада, управляя автомобилем "Лада Гранта", избегая столкновения с попутным автомобилем, выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение со встречными автомобилем "Лада Веста", грузовым автомобилем Mercedes и попутным грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом", - говорится в сообщении. В результате ДТП водители автомобилей "Лада Веста" и "Лада Гранта" от полученных травм скончались на месте происшествия, уточняется в сообщении. Два пассажира автомобиля "Лада Веста" доставлены в больницу, также три пассажира "Лада Гранта", из них 2 детей трех и восьми лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести, добавляется в сообщении. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20230126/dtp-1847703172.html
https://ria.ru/20230125/benzovoz-1847411550.html
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происшествия, авто, челябинская область, россия, челябинск, угибдд, дтп
Происшествия, Авто, Челябинская область, Россия, Челябинск, УГИБДД, ДТП
В Челябинской области два водителя погибли в ДТП
В Челябинской области четыре автомобиля столкнулись в снегопад, погибли двое водителей