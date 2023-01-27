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В Челябинской области два водителя погибли в ДТП - РИА Новости, 27.01.2023
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В Челябинской области два водителя погибли в ДТП
В Челябинской области два водителя погибли в ДТП - РИА Новости, 27.01.2023
В Челябинской области два водителя погибли в ДТП
Четыре автомобиля в условиях снегопада столкнулись на автодороге в Челябинской области в пятницу, в результате ДТП погибли два человека, пятерых пострадавших, в РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:48
2023-01-27T12:48
происшествия
авто
челябинская область
россия
челябинск
угибдд
дтп
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 янв – РИА Новости. Четыре автомобиля в условиях снегопада столкнулись на автодороге в Челябинской области в пятницу, в результате ДТП погибли два человека, пятерых пострадавших, в том числе двоих детей, госпитализировали, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону. По данным УГИБДД, ДТП произошло в 10.32 (08.32 мск) на 70 км автодороги Челябинск – Троицк на территории Увельского района. "Водитель, мужчина 1992 года рождения, по предварительным данным, в условиях снегопада, управляя автомобилем "Лада Гранта", избегая столкновения с попутным автомобилем, выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение со встречными автомобилем "Лада Веста", грузовым автомобилем Mercedes и попутным грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом", - говорится в сообщении. В результате ДТП водители автомобилей "Лада Веста" и "Лада Гранта" от полученных травм скончались на месте происшествия, уточняется в сообщении. Два пассажира автомобиля "Лада Веста" доставлены в больницу, также три пассажира "Лада Гранта", из них 2 детей трех и восьми лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести, добавляется в сообщении. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20230126/dtp-1847703172.html
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происшествия, авто, челябинская область, россия, челябинск, угибдд, дтп
Происшествия, Авто, Челябинская область, Россия, Челябинск, УГИБДД, ДТП
12:48 27.01.2023
 
В Челябинской области два водителя погибли в ДТП

В Челябинской области четыре автомобиля столкнулись в снегопад, погибли двое водителей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 янв – РИА Новости. Четыре автомобиля в условиях снегопада столкнулись на автодороге в Челябинской области в пятницу, в результате ДТП погибли два человека, пятерых пострадавших, в том числе двоих детей, госпитализировали, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.
По данным УГИБДД, ДТП произошло в 10.32 (08.32 мск) на 70 км автодороги ЧелябинскТроицк на территории Увельского района.
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"Водитель, мужчина 1992 года рождения, по предварительным данным, в условиях снегопада, управляя автомобилем "Лада Гранта", избегая столкновения с попутным автомобилем, выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение со встречными автомобилем "Лада Веста", грузовым автомобилем Mercedes и попутным грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водители автомобилей "Лада Веста" и "Лада Гранта" от полученных травм скончались на месте происшествия, уточняется в сообщении.
Два пассажира автомобиля "Лада Веста" доставлены в больницу, также три пассажира "Лада Гранта", из них 2 детей трех и восьми лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести, добавляется в сообщении.
Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, поясняет пресс-служба.
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ПроисшествияАвтоЧелябинская областьРоссияЧелябинскУГИБДДДТП
 
 
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