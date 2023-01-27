https://ria.ru/20230127/dtp-1847753149.html

В Приморье в ДТП погиб пятилетний ребенок

В Приморье в ДТП погиб пятилетний ребенок - РИА Новости, 27.01.2023

В Приморье в ДТП погиб пятилетний ребенок

Пятилетний ребенок погиб в аварии на дороге Раздольное – Хасан, еще четыре участника ДТП госпитализированы, сообщили в управлении МВД по Приморскому краю. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T07:40

2023-01-27T07:40

2023-01-27T07:52

происшествия

хасан

приморский край

авто

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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Пятилетний ребенок погиб в аварии на дороге Раздольное – Хасан, еще четыре участника ДТП госпитализированы, сообщили в управлении МВД по Приморскому краю. По информации ведомства, погибший и пострадавшие ехали в Honda Odyssey. Водитель машины при обгоне не убедился в безопасности маневра и врезался в ехавший рядом автомобиль. Honda от этого удара вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком, а затем с леерным ограждением. "Травмы, не совместимые с жизнью, получил пятилетний пассажир Honda Odyssey. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве за водителем", - говорится в сообщении краевого УМВД. В ведомстве добавили, что сам водитель и еще три пассажира - его супруга и две их дочки в возрасте 10 и 13 лет - госпитализированы. Полиция проводит проверку по факту аварии со смертельным исходом.

https://ria.ru/20230126/dtp-1847547471.html

хасан

приморский край

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происшествия, хасан, приморский край, авто