https://ria.ru/20230127/dtp-1847753149.html
В Приморье в ДТП погиб пятилетний ребенок
В Приморье в ДТП погиб пятилетний ребенок - РИА Новости, 27.01.2023
В Приморье в ДТП погиб пятилетний ребенок
Пятилетний ребенок погиб в аварии на дороге Раздольное – Хасан, еще четыре участника ДТП госпитализированы, сообщили в управлении МВД по Приморскому краю. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T07:40
2023-01-27T07:40
2023-01-27T07:52
происшествия
хасан
приморский край
авто
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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Пятилетний ребенок погиб в аварии на дороге Раздольное – Хасан, еще четыре участника ДТП госпитализированы, сообщили в управлении МВД по Приморскому краю. По информации ведомства, погибший и пострадавшие ехали в Honda Odyssey. Водитель машины при обгоне не убедился в безопасности маневра и врезался в ехавший рядом автомобиль. Honda от этого удара вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком, а затем с леерным ограждением. "Травмы, не совместимые с жизнью, получил пятилетний пассажир Honda Odyssey. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве за водителем", - говорится в сообщении краевого УМВД. В ведомстве добавили, что сам водитель и еще три пассажира - его супруга и две их дочки в возрасте 10 и 13 лет - госпитализированы. Полиция проводит проверку по факту аварии со смертельным исходом.
https://ria.ru/20230126/dtp-1847547471.html
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происшествия, хасан, приморский край, авто
Происшествия, Хасан, Приморский край, Авто
07:40 27.01.2023 (обновлено: 07:52 27.01.2023)
В Приморье в ДТП погиб пятилетний ребенок
В Приморье в ДТП погиб пятилетний ребенок, еще четыре человека пострадали
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Пятилетний ребенок погиб в аварии на дороге Раздольное – Хасан, еще четыре участника ДТП госпитализированы, сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.
По информации ведомства, погибший и пострадавшие ехали в Honda Odyssey. Водитель машины при обгоне не убедился в безопасности маневра и врезался в ехавший рядом автомобиль. Honda от этого удара вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком, а затем с леерным ограждением.
"Травмы, не совместимые с жизнью, получил пятилетний пассажир Honda Odyssey. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве за водителем", - говорится в сообщении краевого УМВД.
В ведомстве добавили, что сам водитель и еще три пассажира - его супруга и две их дочки в возрасте 10 и 13 лет - госпитализированы. Полиция проводит проверку по факту аварии со смертельным исходом.