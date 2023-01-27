https://ria.ru/20230127/drony-1847744162.html

"Ростех" разрабатывает дроны для спецоперации, способные атаковать "роем"

"Ростех" разрабатывает дроны для спецоперации, способные атаковать "роем" - РИА Новости, 27.01.2023

"Ростех" разрабатывает дроны для спецоперации, способные атаковать "роем"

Предприятия "Ростеха" создают для нужд специальной военной операции разведывательно-ударные коптеры, способные бить по противнику в составе роя дронов, сообщил... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T03:09

2023-01-27T03:09

2023-01-27T03:28

новое оружие россии

россия

сергей чемезов

ростех

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Предприятия "Ростеха" создают для нужд специальной военной операции разведывательно-ударные коптеры, способные бить по противнику в составе роя дронов, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.Такая техника, отметил глава "Ростеха", существенно изменила характер боевых действий. Понимание этого, по его словам, имеется как у госкорпорации, так и у Минобороны. "Мы работаем в тесном взаимодействии по этому вопросу", - добавил он.Глава "Ростеха" выразил готовность поставлять беспилотники в соответствии с потребностями Минобороны. Говоря о российских дронах, которые уже сегодня задействованы на фронте, Чемезов привел в качестве примера ударные беспилотники "Ланцет" разработки "Калашникова", которые, по его словам, применяются в зоне спецоперации "интенсивно и очень результативно"."Ланцет" разработан российской фирмой ZALA (входит в концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех") и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, а также при удалении в тыл противника на 40-70 километров. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.

https://ria.ru/20230124/drony-1846963548.html

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россия, сергей чемезов, ростех