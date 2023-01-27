https://ria.ru/20230127/drony-1847744162.html
"Ростех" разрабатывает дроны для спецоперации, способные атаковать "роем"
"Ростех" разрабатывает дроны для спецоперации, способные атаковать "роем" - РИА Новости, 27.01.2023
"Ростех" разрабатывает дроны для спецоперации, способные атаковать "роем"
Предприятия "Ростеха" создают для нужд специальной военной операции разведывательно-ударные коптеры, способные бить по противнику в составе роя дронов, сообщил... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T03:09
2023-01-27T03:09
2023-01-27T03:28
новое оружие россии
россия
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Предприятия "Ростеха" создают для нужд специальной военной операции разведывательно-ударные коптеры, способные бить по противнику в составе роя дронов, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.Такая техника, отметил глава "Ростеха", существенно изменила характер боевых действий. Понимание этого, по его словам, имеется как у госкорпорации, так и у Минобороны. "Мы работаем в тесном взаимодействии по этому вопросу", - добавил он.Глава "Ростеха" выразил готовность поставлять беспилотники в соответствии с потребностями Минобороны. Говоря о российских дронах, которые уже сегодня задействованы на фронте, Чемезов привел в качестве примера ударные беспилотники "Ланцет" разработки "Калашникова", которые, по его словам, применяются в зоне спецоперации "интенсивно и очень результативно"."Ланцет" разработан российской фирмой ZALA (входит в концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех") и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, а также при удалении в тыл противника на 40-70 километров. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.
https://ria.ru/20230124/drony-1846963548.html
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россия, сергей чемезов, ростех
Новое оружие России, Россия, Сергей Чемезов, Ростех
03:09 27.01.2023 (обновлено: 03:28 27.01.2023)
"Ростех" разрабатывает дроны для спецоперации, способные атаковать "роем"
Глава "Ростеха" Чемезов заявил о разработка дронов для нужд СВО, атакующих противника роем
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Предприятия "Ростеха" создают для нужд специальной военной операции разведывательно-ударные коптеры, способные бить по противнику в составе роя дронов, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
"Создаются также малые тактические коптеры, которые способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя", - сказал Чемезов.
Такая техника, отметил глава "Ростеха", существенно изменила характер боевых действий. Понимание этого, по его словам, имеется как у госкорпорации, так и у Минобороны. "Мы работаем в тесном взаимодействии по этому вопросу", - добавил он.
Глава "Ростеха" выразил готовность поставлять беспилотники в соответствии с потребностями Минобороны. Говоря о российских дронах, которые уже сегодня задействованы на фронте, Чемезов привел в качестве примера ударные беспилотники "Ланцет" разработки "Калашникова", которые, по его словам, применяются в зоне спецоперации "интенсивно и очень результативно".
"Ланцет" разработан российской фирмой ZALA (входит в концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех") и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, а также при удалении в тыл противника на 40-70 километров. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.