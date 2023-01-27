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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.01.2023
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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку и Макеевке пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:39
2023-01-27T16:41
в мире
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку и Макеевке пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-каналеКроме того, в 15.20 украинские войска выпустили по Пантелеймоновке восемь снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк
макеевка
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в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
16:39 27.01.2023 (обновлено: 16:41 27.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке пять снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку и Макеевке пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале
Кроме того, в 15.20 украинские войска выпустили по Пантелеймоновке восемь снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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В миреДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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