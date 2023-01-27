https://ria.ru/20230127/donetsk-1847831787.html

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 27.01.2023

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:47

2023-01-27T12:47

2023-01-27T12:47

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецкая народная республика

донецк

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.50 (совпадет с мск - ред.) - населенный пункт Зоряное – город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Как ранее сообщало ведомство, с утра пятницы украинские войска выпустили по районам Донецка более 30 снарядов "натовского" калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецкая народная республика

донецк

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в мире, кировский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, нато