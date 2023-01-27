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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 27.01.2023
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:47
2023-01-27T12:47
2023-01-27T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.50 (совпадет с мск - ред.) - населенный пункт Зоряное – город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Как ранее сообщало ведомство, с утра пятницы украинские войска выпустили по районам Донецка более 30 снарядов "натовского" калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку