https://ria.ru/20230127/donetsk-1847763603.html

При пожаре в доме в Донецке погибли два человека

При пожаре в доме в Донецке погибли два человека - РИА Новости, 27.01.2023

При пожаре в доме в Донецке погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Донецке, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T09:33

2023-01-27T09:33

2023-01-27T09:33

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в частном доме в Донецке, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате пожара в одном из домов частного сектора Ленинского района по улице Макарова сегодня утром погибли два человека. Подробности трагедии устанавливаются", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230127/donbass-1847756754.html

донецк

донецкая народная республика

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Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия