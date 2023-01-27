https://ria.ru/20230127/donetsk-1847763603.html
При пожаре в доме в Донецке погибли два человека
При пожаре в доме в Донецке погибли два человека - РИА Новости, 27.01.2023
При пожаре в доме в Донецке погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Донецке, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:33
2023-01-27T09:33
2023-01-27T09:33
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в частном доме в Донецке, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате пожара в одном из домов частного сектора Ленинского района по улице Макарова сегодня утром погибли два человека. Подробности трагедии устанавливаются", - написал он в своем Telegram-канале.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При пожаре в доме в Донецке погибли два человека
Мэр Кулемзин: при пожаре в частном доме в Донецке погибли два человека