https://ria.ru/20230127/donetsk-1847759246.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 27.01.2023

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T09:05

2023-01-27T09:05

2023-01-27T09:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк