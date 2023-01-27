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Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/donetsk-1847759246.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 27.01.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:05
2023-01-27T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
09:05 27.01.2023 (обновлено: 09:15 27.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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