https://ria.ru/20230127/donbass-1847779606.html

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 27.01.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска выпустили по Макеевке четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:41

2023-01-27T10:41

2023-01-27T10:41

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Макеевке четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20230127/rubezhnoe-1847739061.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия