Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/donbass-1847779606.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 27.01.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска выпустили по Макеевке четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:41
2023-01-27T10:41
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_0:274:3058:1994_1920x0_80_0_0_bb41d017920d2b6788abadf4888f0caf.jpg
ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Макеевке четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20230127/rubezhnoe-1847739061.html
макеевка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_7e9cc85c7bb6485526208c8097a564cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
10:41 27.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Макеевку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Макеевке четыре снаряда

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Макеевке четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Разрушения в Рубежном - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 01:13Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала