https://ria.ru/20230127/donbass-1847779606.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 27.01.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска выпустили по Макеевке четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:41
2023-01-27T10:41
2023-01-27T10:41
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Макеевке четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20230127/rubezhnoe-1847739061.html
макеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Макеевке четыре снаряда