https://ria.ru/20230127/donbass-1847756754.html

В ДНР за сутки ранены два мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки ранены два мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.01.2023

В ДНР за сутки ранены два мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ

Два мирных жителя, включая ребенка, получили ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в пятницу штаб... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T08:29

2023-01-27T08:29

2023-01-27T08:29

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Два мирных жителя, включая ребенка, получили ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 08.00 26 января до 08.00 27 января, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики ранения получили два мирных жителя", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале. Штаб подчеркнул, что среди пострадавших есть ребенок.

https://ria.ru/20230126/donetsk-1847535037.html

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, украина