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В ДНР за сутки ранены два мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки ранены два мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.01.2023
В ДНР за сутки ранены два мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ
Два мирных жителя, включая ребенка, получили ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в пятницу штаб... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T08:29
2023-01-27T08:29
2023-01-27T08:29
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Два мирных жителя, включая ребенка, получили ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 08.00 26 января до 08.00 27 января, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики ранения получили два мирных жителя", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале. Штаб подчеркнул, что среди пострадавших есть ребенок.
https://ria.ru/20230126/donetsk-1847535037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР за сутки ранены два мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР заявили, что за сутки из-за обстрелов ВСУ ранены два человека, включая ребенка