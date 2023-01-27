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В ДНР за сутки ранены два мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/donbass-1847756754.html
В ДНР за сутки ранены два мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки ранены два мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.01.2023
В ДНР за сутки ранены два мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ
Два мирных жителя, включая ребенка, получили ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в пятницу штаб... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T08:29
2023-01-27T08:29
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Два мирных жителя, включая ребенка, получили ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 08.00 26 января до 08.00 27 января, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики ранения получили два мирных жителя", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале. Штаб подчеркнул, что среди пострадавших есть ребенок.
https://ria.ru/20230126/donetsk-1847535037.html
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина
08:29 27.01.2023
 
В ДНР за сутки ранены два мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР заявили, что за сутки из-за обстрелов ВСУ ранены два человека, включая ребенка

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖенщина убирает осколки после обстрела со стороны украинских войск
Женщина убирает осколки после обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина убирает осколки после обстрела со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Два мирных жителя, включая ребенка, получили ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08.00 26 января до 08.00 27 января, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики ранения получили два мирных жителя", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.
Штаб подчеркнул, что среди пострадавших есть ребенок.
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 11:41Специальная военная операция на Украине
В Донецке женщина и ребенок пострадали при обстреле
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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