https://ria.ru/20230127/dobrovoltsy-1847756542.html

Сотни добровольцев пожелали вступить в "Царские волки", сообщили в группе

Сотни добровольцев пожелали вступить в "Царские волки", сообщили в группе - РИА Новости, 27.01.2023

Сотни добровольцев пожелали вступить в "Царские волки", сообщили в группе

Сотни добровольцев пожелали вступить в работающую в Донбассе группу военно-технических экспертов "Царские волки", сообщил РИА Новости руководитель кадрового... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T08:23

2023-01-27T08:23

2023-01-27T08:23

специальная военная операция на украине

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

дмитрий рогозин

роскосмос

безопасность

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Сотни добровольцев пожелали вступить в работающую в Донбассе группу военно-технических экспертов "Царские волки", сообщил РИА Новости руководитель кадрового подразделения "Царских волков" Владимир Матвейчук. "В телеграм-канале "Институт СВО / Народный перевод" мы дали адрес нашего бота для обратной связи. В настоящий момент сотрудники нашего научно-технического центра обрабатывают сотни анкет добровольцев - военных и военно-технических специалистов, изъявивших желание вступить в спецотряд "Царские волки", - рассказал Матвейчук. По его словам, планируется, что целый ряд специалистов в ближайшее время будут отобраны в группу и смогут прибыть в Донбасс. Группа советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР, действует в зоне СВО с прошлого года. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации. Возглавляет группу бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. В прошлом году Рогозин провел в ДНР порядка трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, был ранен и контужен.

https://ria.ru/20230124/rogozin-1846976664.html

https://ria.ru/20230123/rogozin-1846711368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий рогозин, роскосмос, безопасность