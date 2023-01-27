https://ria.ru/20230127/dobrovoltsy-1847756542.html
Сотни добровольцев пожелали вступить в "Царские волки", сообщили в группе
Сотни добровольцев пожелали вступить в "Царские волки", сообщили в группе - РИА Новости, 27.01.2023
Сотни добровольцев пожелали вступить в "Царские волки", сообщили в группе
Сотни добровольцев пожелали вступить в работающую в Донбассе группу военно-технических экспертов "Царские волки", сообщил РИА Новости руководитель кадрового... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T08:23
2023-01-27T08:23
2023-01-27T08:23
специальная военная операция на украине
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
дмитрий рогозин
роскосмос
безопасность
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Сотни добровольцев пожелали вступить в работающую в Донбассе группу военно-технических экспертов "Царские волки", сообщил РИА Новости руководитель кадрового подразделения "Царских волков" Владимир Матвейчук. "В телеграм-канале "Институт СВО / Народный перевод" мы дали адрес нашего бота для обратной связи. В настоящий момент сотрудники нашего научно-технического центра обрабатывают сотни анкет добровольцев - военных и военно-технических специалистов, изъявивших желание вступить в спецотряд "Царские волки", - рассказал Матвейчук. По его словам, планируется, что целый ряд специалистов в ближайшее время будут отобраны в группу и смогут прибыть в Донбасс. Группа советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР, действует в зоне СВО с прошлого года. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации. Возглавляет группу бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. В прошлом году Рогозин провел в ДНР порядка трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, был ранен и контужен.
https://ria.ru/20230124/rogozin-1846976664.html
https://ria.ru/20230123/rogozin-1846711368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий рогозин, роскосмос, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дмитрий Рогозин, Роскосмос, Безопасность
Сотни добровольцев пожелали вступить в "Царские волки", сообщили в группе
В группу военно-технических экспертов "Царские волки" пришли сотни анкет добровольцев