https://ria.ru/20230127/dnr-1847911089.html
В ДНР за неделю погибли три мирных жителя
В ДНР за неделю погибли три мирных жителя - РИА Новости, 27.01.2023
В ДНР за неделю погибли три мирных жителя
Три мирных жителя погибли, 20 пострадали в ДНР с 20 по 26 января из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:21
2023-01-27T15:21
2023-01-27T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
владимир путин
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, 20 пострадали в ДНР с 20 по 26 января из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 20 по 26 января погибли три человека. Число пострадавших за указанный период составило 20. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5458 мирных жителей, в том числе 126 детей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли три мирных жителя
В ДНР с 20 по 26 января погибли три мирных жителя, 20 пострадали