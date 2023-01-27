https://ria.ru/20230127/dnr-1847737080.html

Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.01.2023

Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 288 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T00:33

2023-01-27T00:33

2023-01-27T01:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845124396_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eafc33b92f11daefa9014ab811a8f3ba.jpg

ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 288 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Широкая Балка, Горловка (Никитовский, Калининский районы), Пантелеймоновка, Минеральное, Яковлевка, Каштановое, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский, Кировский районы), Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе ребенка 2013 года рождения в Петровском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 16 обстрелов.

https://ria.ru/20230126/obstrel-1847681866.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, петровский район, сцкк, донецк