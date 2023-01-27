00:33 27.01.2023 (обновлено: 01:43 27.01.2023)
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 288 боеприпасов
Спасатель в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 288 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском 15 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском четыре обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 288 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Широкая Балка, Горловка (Никитовский, Калининский районы), Пантелеймоновка, Минеральное, Яковлевка, Каштановое, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский, Кировский районы), Александровка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе ребенка 2013 года рождения в Петровском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 16 обстрелов.