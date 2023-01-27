https://ria.ru/20230127/delvi-1847699423.html

Мошенница Анна Делви собралась пригласить Мадонну на свое шоу

Мошенница Анна Делви собралась пригласить Мадонну на свое шоу - РИА Новости, 27.01.2023

Мошенница Анна Делви собралась пригласить Мадонну на свое шоу

Находящаяся под домашним арестом в США мошенница Анна Делви (Анна Сорокина) призналась, что работает над шоу Delvey’s Dinner Club. Она собралась пригласить на... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T00:58

2023-01-27T00:58

2023-01-27T00:58

шоубиз

мадонна

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом в США мошенница Анна Делви (Анна Сорокина) призналась, что работает над шоу Delvey’s Dinner Club. Она собралась пригласить на передачу Мадонну, сообщил портал Page Six. По словам девушки, съемки шоу будут проходить в формате званого ужина со знаменитостями в ее Нью-Йоркской квартире.Также она призналась, что кроме Мадонны, хотела бы пригласить в свое шоу художницу Марину Абрамович, Илона Маска и некоторых американских политиков. Продюсером передачи выступит компания Butternut, сотрудничавшая с комиком и телеведущим Джимми Киммелом. В 2016 году мошенница поселилась в Нью-Йорке. Она называла себя богатой наследницей и посещала светские вечеринки. Кроме того, девушка подделывала чеки, чтобы совершать крупные покупки. В 2019 году Делви приговорили к плавающему тюремному сроку от четырех до 12 лет за мошенничество в крупном размере. Она похитила более 200 тысяч долларов. Спустя два года мошенница вышла на свободу. Ее должны были депортировать в Германию, однако девушка подала прошение о предоставлении убежища в США. По мотивам биографии мошенницы Netflix снял сериал "Изобретая Анну". Ранее благотворительная организация "Всемирная федерация Эфиопии" призвала власти Малави проверить деятельность фонда Мадонны. Они заподозрили певицу в торговле африканскими детьми.

https://ria.ru/20230117/madonna-1845544777.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мадонна, знаменитости, шоу-бизнес