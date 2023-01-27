https://ria.ru/20230127/delvi-1847699423.html
Мошенница Анна Делви собралась пригласить Мадонну на свое шоу
Мошенница Анна Делви собралась пригласить Мадонну на свое шоу - РИА Новости, 27.01.2023
Мошенница Анна Делви собралась пригласить Мадонну на свое шоу
Находящаяся под домашним арестом в США мошенница Анна Делви (Анна Сорокина) призналась, что работает над шоу Delvey’s Dinner Club. Она собралась пригласить на... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T00:58
2023-01-27T00:58
2023-01-27T00:58
шоубиз
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом в США мошенница Анна Делви (Анна Сорокина) призналась, что работает над шоу Delvey’s Dinner Club. Она собралась пригласить на передачу Мадонну, сообщил портал Page Six. По словам девушки, съемки шоу будут проходить в формате званого ужина со знаменитостями в ее Нью-Йоркской квартире.Также она призналась, что кроме Мадонны, хотела бы пригласить в свое шоу художницу Марину Абрамович, Илона Маска и некоторых американских политиков. Продюсером передачи выступит компания Butternut, сотрудничавшая с комиком и телеведущим Джимми Киммелом. В 2016 году мошенница поселилась в Нью-Йорке. Она называла себя богатой наследницей и посещала светские вечеринки. Кроме того, девушка подделывала чеки, чтобы совершать крупные покупки. В 2019 году Делви приговорили к плавающему тюремному сроку от четырех до 12 лет за мошенничество в крупном размере. Она похитила более 200 тысяч долларов. Спустя два года мошенница вышла на свободу. Ее должны были депортировать в Германию, однако девушка подала прошение о предоставлении убежища в США. По мотивам биографии мошенницы Netflix снял сериал "Изобретая Анну". Ранее благотворительная организация "Всемирная федерация Эфиопии" призвала власти Малави проверить деятельность фонда Мадонны. Они заподозрили певицу в торговле африканскими детьми.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мадонна, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Мадонна, Знаменитости, Шоу-бизнес
Мошенница Анна Делви собралась пригласить Мадонну на свое шоу
Мошенница Анна Делви собралась пригласить Мадонну на свое шоу Delvey’s Dinner Club
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Находящаяся под домашним арестом в США мошенница Анна Делви (Анна Сорокина) призналась, что работает над шоу Delvey’s Dinner Club. Она собралась пригласить на передачу Мадонну, сообщил
портал Page Six.
По словам девушки, съемки шоу будут проходить в формате званого ужина со знаменитостями в ее Нью-Йоркской квартире.
"Нет ничего лучше, чем собрать компанию друзей, чтобы поделиться жизненными историями и насладиться отличной кулинарией", – поделилась Делви.
Также она призналась, что кроме Мадонны, хотела бы пригласить в свое шоу художницу Марину Абрамович, Илона Маска и некоторых американских политиков.
Продюсером передачи выступит компания Butternut, сотрудничавшая с комиком и телеведущим Джимми Киммелом.
В 2016 году мошенница поселилась в Нью-Йорке. Она называла себя богатой наследницей и посещала светские вечеринки. Кроме того, девушка подделывала чеки, чтобы совершать крупные покупки.
В 2019 году Делви приговорили к плавающему тюремному сроку от четырех до 12 лет за мошенничество в крупном размере. Она похитила более 200 тысяч долларов.
Спустя два года мошенница вышла на свободу. Ее должны были депортировать в Германию, однако девушка подала прошение о предоставлении убежища в США.
По мотивам биографии мошенницы Netflix снял сериал "Изобретая Анну".
Ранее благотворительная организация "Всемирная федерация Эфиопии" призвала
власти Малави проверить деятельность фонда Мадонны. Они заподозрили певицу в торговле африканскими детьми.