https://ria.ru/20230127/bundestag-1847963293.html

В бундестаге в день освобождения Освенцима выступил травести-артист

В бундестаге в день освобождения Освенцима выступил травести-артист - РИА Новости, 27.01.2023

В бундестаге в день освобождения Освенцима выступил травести-артист

В немецком парламенте в Международный день памяти жертв Холокоста состоялось особое заседание, прошедшее в этом году под особым знаком памяти о погибших и... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:30

2023-01-27T17:30

2023-01-27T17:44

в мире

освенцим

германия

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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. В немецком парламенте в Международный день памяти жертв Холокоста состоялось особое заседание, прошедшее в этом году под особым знаком памяти о погибших и пострадавших от рук нацистов людей нетрадиционной ориентации. "В центре сегодняшнего памятного собрания группа жертв, которая долго вынуждена была биться за признание. Люди, которые по причине своей сексуальной ориентации или идентичности преследовались национал-социалистами", - заявила в открывающей заседание вступительной речи по случаю годовщины председатель бундестага Бербель Бас. Бас ни одним словом не упомянула в контексте памятной даты, что Освенцим освободила Красная Армия. Не сказали об этом и другие спикеры, которые выступили в присутствии членов кабинета министров, канцлера Олафа Шольца и президента страны Хорста Зеехофера, хотя слова осуждения в адрес России в связи с СВО звучали. Речи политиков и представителей ЛГБТ перемежались с выступлениями травести-артиста, певшего под аккомпанемент пианиста среди прочего песню Марлен Дитрих и стихи Бертольда Брехта, положенными на музыку. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230126/zakharova-1847474118.html

https://ria.ru/20200127/1563818354.html

освенцим

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, освенцим, германия