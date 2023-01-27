16:39 27.01.2023 (обновлено: 17:55 27.01.2023)
В США предупредили ВСУ о логистическом кошмаре из-за Leopard и Abrams
Экс-сотрудник Пентагона Таунсенд предупредил ВСУ о проблемах с военной техникой НАТО
Танк Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украинской армии будет тяжело совершать боевые операции с разношерстной западной военной техникой, требующей тщательного ухода и обслуживания, пишет Foreign Policy со ссылкой на экспертов.
Как отмечается в статье, поставки боевых машин создают новую логистическую головную боль для украинских военных и их западных покровителей. ВСУ готовятся получить мешанину из отличающихся друг от друга систем, каждая из которых требует разного топлива, отдельных запчастей и особого подхода к обучению персонала и обслуживанию.
"Это все равно что иметь мотоцикл, лодку и высококлассный спортивный автомобиль на открытом воздухе и пытаться каждый день поддерживать их в рабочем состоянии в тяжелых условиях, самостоятельно проводить техническое обслуживание, пока в тебя стреляют", — рассказал бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны США Джим Таунсенд.
По словам полковника Корпуса морской пехоты США Марка Канчиана, поставки разношерстной техники — это яркий пример того, как не стоит поступать в военном деле.
В этот же день правительство Германии объявило о передаче ВСУ танков Leopard 2. Этому предшествовало сильное давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по этому вопросу. Берлин сформирует два батальона, на первом этапе украинским войскам предоставят роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, планируется организовать обучение специалистов. Также в новый пакет помощи войдут логистика, боеприпасы и техобслуживание систем.
Россия направила государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия для ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат военную технику и боеприпасы для Украины, станут законной целью ВКС России. Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что альянс "играет с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.