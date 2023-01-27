https://ria.ru/20230127/bezhenka-1847745026.html

Британку шокировала беженка с Украины

Британку шокировала беженка с Украины - РИА Новости, 27.01.2023

Британку шокировала беженка с Украины

Жительница английского Бирмингема заявила в интервью телеканалу Channel 4, что ее шокировало отношение украинской беженки к местным жителям. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T03:40

2023-01-27T03:40

2023-01-27T03:40

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Жительница английского Бирмингема заявила в интервью телеканалу Channel 4, что ее шокировало отношение украинской беженки к местным жителям.Женщина по имени Андреа решила разместить у себя украинку и ее сына в рамках программы "Дома для Украины". По словам британки, которая живет в районе, где много представителей разных национальностей, она не всегда "принимала во внимание культурные различия", однако после заселения украинка заявила, что "в этом районе слишком много мусульман"."Мы были совершенно шокированы тем, как трудно ей было принять разные культуры. Слишком много мусульман, слишком много людей с разным цветом кожи", - пояснила Андреа. Она отметила, что большинство ее соседей являются выходцами из Индии и Пакистана.Кроме того, сына украинки отправили учиться в местную школу, где большинство детей были темнокожими и азиатами, что также вызвало недовольство. В результате Андреа и ее гостья решили разорвать соглашение о проживании по обоюдному согласию.В марте прошлого года власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам, за что британцам выплачивались компенсации. Как писали местные СМИ, власти постепенно сворачивают программу. В последнее время все больше украинцев оказываются на улице — по информации Guardian, в этом году их число может достичь по меньшей мере 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20230123/bezhentsy-1846677987.html

https://ria.ru/20230110/pelmeni-1843796915.html

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в мире, украина, бирмингем, великобритания