https://ria.ru/20230127/berbok-1848036221.html
МИД ФРГ прокомментировал слова Бербок о войне против России
МИД ФРГ прокомментировал слова Бербок о войне против России - РИА Новости, 28.01.2023
МИД ФРГ прокомментировал слова Бербок о войне против России
Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о войне против России были попыткой подчеркнуть, что Евросоюз, НАТО и страны "Большой семерки" едины... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-27T23:48
2023-01-27T23:48
2023-01-28T00:39
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анналена бербок
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россия
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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о войне против России были попыткой подчеркнуть, что Евросоюз, НАТО и страны "Большой семерки" едины против "российской агрессии", заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого она подверглась жестокой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку."Если вы спросите меня, было ли намерением министра иностранных дел (Германии Бербок) сосредоточить дебаты на том, как они сейчас ведутся в некоторых соцсетях, то это, конечно, не так", - сказал на брифинге Вагнер.По его словам, дебаты, в которых участвовала Бербок, были призваны подчеркнуть "единство" Евросоюза, НАТО и членов "Большой семерки" в противостоянии "российской агрессии".Представитель МИД ФРГ также напомнил, что министр иностранных дел и другие члены правительства Германии неоднократно давали понять, что Германия не является стороной конфликта в смысле международного права и что "поддержка Украины не делает" ФРГ такой стороной конфликта. "Министра иностранных дел следует понимать в этом контексте", - заверил Вагнер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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в мире, германия, анналена бербок, нато, g7, украина, парламентская ассамблея совета европы, россия
В мире, Германия, Анналена Бербок, НАТО, G7, Украина, Парламентская ассамблея Совета Европы, Россия
23:48 27.01.2023 (обновлено: 00:39 28.01.2023)
МИД ФРГ прокомментировал слова Бербок о войне против России
МИД ФРГ назвал слова Бербок о войне против России попыткой подчеркнуть единство ЕС и НАТО
БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о войне против России были попыткой подчеркнуть, что Евросоюз, НАТО и страны "Большой семерки" едины против "российской агрессии", заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.
Бербок во время заседания ПАСЕ
24 января заявила, что страны Европы
"ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины
, а не искать виновных среди своих. После этого она подверглась жестокой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку.
"Если вы спросите меня, было ли намерением министра иностранных дел (Германии Бербок) сосредоточить дебаты на том, как они сейчас ведутся в некоторых соцсетях, то это, конечно, не так", - сказал на брифинге Вагнер.
По его словам, дебаты, в которых участвовала Бербок, были призваны подчеркнуть "единство" Евросоюза, НАТО и членов "Большой семерки" в противостоянии "российской агрессии".
Представитель МИД ФРГ также напомнил, что министр иностранных дел и другие члены правительства Германии неоднократно давали понять, что Германия не является стороной конфликта в смысле международного права и что "поддержка Украины не делает" ФРГ такой стороной конфликта. "Министра иностранных дел следует понимать в этом контексте", - заверил Вагнер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".