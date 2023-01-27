https://ria.ru/20230127/berbok-1848027105.html

Премьер Саксонии раскритиковал Бербок за слова о войне с Россией

Премьер Саксонии раскритиковал Бербок за слова о войне с Россией - РИА Новости, 27.01.2023

Премьер Саксонии раскритиковал Бербок за слова о войне с Россией

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер потребовал разъяснений от министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, заявившей, что Германия находится в состоянии... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T22:01

2023-01-27T22:01

2023-01-27T23:39

в мире

германия

украина

анналена бербок

михаэль кречмер

сара вагенкнехт

парламентская ассамблея совета европы

левая (партия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645032_0:387:2625:1864_1920x0_80_0_0_3210015dac7a0bda99538f9733895c56.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер потребовал разъяснений от министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, заявившей, что Германия находится в состоянии войны с Россией. Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта. "Министр иностранных дел - наш главный дипломат. Она должна тщательно обдумывать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний", - заявил Кречмер газете Sächsische Zeitung. Согласно изданию, саксонский премьер потребовал от Бербок разъяснений. Отмечается также, что ранее Кречмер раскритиковал решение федерального правительства о поставке Украине танков Leopard, подчеркнув необходимость дипломатических усилий. Премьер Саксонии - не единственный немецкий политик, раскритиковавший Бербок после ее слов о войне с Россией. Ранее высказывание министра осудили депутат бундестага от "Левой партии" Сара Вагенкнехт и депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230126/germaniya-1847734300.html

https://ria.ru/20230127/germaniya-1847929766.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, украина, анналена бербок, михаэль кречмер, сара вагенкнехт, парламентская ассамблея совета европы, левая (партия)