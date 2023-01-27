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Премьер Саксонии раскритиковал Бербок за слова о войне с Россией - РИА Новости, 27.01.2023
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Премьер Саксонии раскритиковал Бербок за слова о войне с Россией
Премьер Саксонии раскритиковал Бербок за слова о войне с Россией - РИА Новости, 27.01.2023
Премьер Саксонии раскритиковал Бербок за слова о войне с Россией
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер потребовал разъяснений от министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, заявившей, что Германия находится в состоянии... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T22:01
2023-01-27T23:39
в мире
германия
украина
анналена бербок
михаэль кречмер
сара вагенкнехт
парламентская ассамблея совета европы
левая (партия)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер потребовал разъяснений от министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, заявившей, что Германия находится в состоянии войны с Россией. Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта. "Министр иностранных дел - наш главный дипломат. Она должна тщательно обдумывать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний", - заявил Кречмер газете Sächsische Zeitung. Согласно изданию, саксонский премьер потребовал от Бербок разъяснений. Отмечается также, что ранее Кречмер раскритиковал решение федерального правительства о поставке Украине танков Leopard, подчеркнув необходимость дипломатических усилий. Премьер Саксонии - не единственный немецкий политик, раскритиковавший Бербок после ее слов о войне с Россией. Ранее высказывание министра осудили депутат бундестага от "Левой партии" Сара Вагенкнехт и депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230126/germaniya-1847734300.html
https://ria.ru/20230127/germaniya-1847929766.html
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в мире, германия, украина, анналена бербок, михаэль кречмер, сара вагенкнехт, парламентская ассамблея совета европы, левая (партия)
В мире, Германия, Украина, Анналена Бербок, Михаэль Кречмер, Сара Вагенкнехт, Парламентская ассамблея Совета Европы, Левая (партия)
22:01 27.01.2023 (обновлено: 23:39 27.01.2023)
 
Премьер Саксонии раскритиковал Бербок за слова о войне с Россией

Премьер Саксонии потребовал от главы МИД Германии разъяснений после слов о войне с Россией

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер потребовал разъяснений от министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, заявившей, что Германия находится в состоянии войны с Россией.
Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 23:42
МИД Германии прокомментировал слова Бербок о "войне Европы против России"
"Министр иностранных дел - наш главный дипломат. Она должна тщательно обдумывать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний", - заявил Кречмер газете Sächsische Zeitung.
Согласно изданию, саксонский премьер потребовал от Бербок разъяснений. Отмечается также, что ранее Кречмер раскритиковал решение федерального правительства о поставке Украине танков Leopard, подчеркнув необходимость дипломатических усилий.
Премьер Саксонии - не единственный немецкий политик, раскритиковавший Бербок после ее слов о войне с Россией. Ранее высказывание министра осудили депутат бундестага от "Левой партии" Сара Вагенкнехт и депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Вчера, 15:58
Лидер партии АдГ потребовал уволить главу МИД Германии Бербок
 
В миреГерманияУкраинаАнналена БербокМихаэль КречмерСара ВагенкнехтПарламентская ассамблея Совета ЕвропыЛевая (партия)
 
 
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