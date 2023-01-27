https://ria.ru/20230127/bayden-1847817659.html
Белый дом мог бы завершить конфликт на Украине, заявил Песков
Белый дом мог бы завершить конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 27.01.2023
Белый дом мог бы завершить конфликт на Украине, заявил Песков
Экс-президент США Дональд Трамп, говоря о возможности быстрого прекращения конфликта на Украине, не так далек от правды: Белому дому достаточно дать Киеву... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:11
2023-01-27T12:11
2023-01-27T15:59
в мире
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, говоря о возможности быстрого прекращения конфликта на Украине, не так далек от правды: Белому дому достаточно дать Киеву указания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Теоретически господин Трамп недалек от правды: президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может это сделать очень быстро, использовав свою возможность фактически просто давать указания киевскому режиму. Достаточно указания киевскому режиму из Вашингтона", — сказал Песков журналистам.Он уточнил, что конфликт завершится не за день или два, но ключи от киевского режима во многом находятся в Вашингтоне.Ранее Трамп заявил, что мог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230126/ukraina-1847480824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, джо байден, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Украина, Джо Байден, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Дмитрий Песков
12:11 27.01.2023 (обновлено: 15:59 27.01.2023)
Белый дом мог бы завершить конфликт на Украине, заявил Песков
Песков поддержал мнение Трампа о возможностях США быстро прекратить конфликт на Украине
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, говоря о возможности быстрого прекращения конфликта на Украине, не так далек от правды: Белому дому достаточно дать Киеву указания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Теоретически господин Трамп недалек от правды: президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может это сделать очень быстро, использовав свою возможность фактически просто давать указания киевскому режиму. Достаточно указания киевскому режиму из Вашингтона", — сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что конфликт завершится не за день или два, но ключи от киевского режима во многом находятся в Вашингтоне.
Ранее Трамп
заявил, что мог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.