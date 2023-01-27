https://ria.ru/20230127/bayden-1847817659.html

Белый дом мог бы завершить конфликт на Украине, заявил Песков

Белый дом мог бы завершить конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 27.01.2023

Белый дом мог бы завершить конфликт на Украине, заявил Песков

Экс-президент США Дональд Трамп, говоря о возможности быстрого прекращения конфликта на Украине, не так далек от правды: Белому дому достаточно дать Киеву... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:11

2023-01-27T12:11

2023-01-27T15:59

в мире

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дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, говоря о возможности быстрого прекращения конфликта на Украине, не так далек от правды: Белому дому достаточно дать Киеву указания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Теоретически господин Трамп недалек от правды: президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может это сделать очень быстро, использовав свою возможность фактически просто давать указания киевскому режиму. Достаточно указания киевскому режиму из Вашингтона", — сказал Песков журналистам.Он уточнил, что конфликт завершится не за день или два, но ключи от киевского режима во многом находятся в Вашингтоне.Ранее Трамп заявил, что мог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230126/ukraina-1847480824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, джо байден, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, дмитрий песков