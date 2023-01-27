https://ria.ru/20230127/bayden-1847749731.html

Байден пошутил насчет своих ляпов и тут же допустил ляп

Байден пошутил насчет своих ляпов и тут же допустил ляп - РИА Новости, 27.01.2023

Байден пошутил насчет своих ляпов и тут же допустил ляп

Президент США Джо Байден пошутил о своих частых ляпах и оговорках, трижды перепутав при этом имя конгрессмена-демократа из Вирджинии, сообщает Fox News. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T06:11

2023-01-27T06:11

2023-01-27T11:46

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил о своих частых ляпах и оговорках, трижды перепутав при этом имя конгрессмена-демократа из Вирджинии, сообщает Fox News.Очередной ляп Байден сделал в ходе выступления в Спрингфилде. Выйдя на сцену, американский президент попросил присутствующих присесть, вспомнив о том, что однажды на предвыборном мероприятии призвал гостей занять сидячие места, которые там отсутствовали. "Говорили, что Байден действительно глуп и не знает об этом", — пошутил глава государства.После этого он обратился к "конгрессмену Дагу", перепутав имя присутствовавшего на мероприятии члена палаты представителей от местного избирательного округа Дона Бейера. Найдя конгрессмена взглядом, Байден поблагодарил "Дага" за содействие в организации своего визита."У нас с Дагом есть кое-что общее: мы оба поженились на тех, кто занимает более высокое положение в обществе", — заметил американский президент.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20230118/bayden-1845617176.html

сша

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в мире, сша, джо байден