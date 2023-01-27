https://ria.ru/20230127/bank-1847837433.html
Российские банки по итогам 2022 года вышли на прибыль
Российские банки по итогам 2022 года вышли на прибыль - РИА Новости, 27.01.2023
Российские банки по итогам 2022 года вышли на прибыль
Российские банки получили прибыль в 203 миллиарда рублей по итогам года, сообщили в ЦБ. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:06
2023-01-27T13:06
2023-01-27T15:52
экономика
центральный банк рф (цб рф)
swift
россия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские банки получили прибыль в 203 миллиарда рублей по итогам года, сообщили в ЦБ. В ЦБ пояснили, что падение доходов было связано в основном с валютной переоценкой и производными финансовыми инструментами.Регулятор уточнил, что доходность итоговой прибыли на капитал — 1,8 процента.В декабре финорганизации нарастили доходы втрое по сравнению с прошлым годом — до 342 миллиардов рублей. Как уточнили в регуляторе, это связано, в том числе, с валютной переоценкой от ослабления рубля.Достижению итогового показателя также способствовало постепенное восстановление основных доходов при снижении ставок и росте бизнеса во втором полугодии. При этом не все банки смогли полностью отыграть убытки начала года, некоторые организации завершили год со значительными убытками. Всего же по итогам 2022 года доля прибыльных банков в активах сектора составила 77%, а их количество — свыше 270. В 2022 году российский финсектор столкнулся с масштабными санкциями, в том числе крупнейшие банки отключили от SWIFT. Из-за этого многие аналитики опасались, что отрасль может уйти в убыток по итогам года. За первое полугодие кредитные организации столкнулись с потерями в 1,5 триллиона рублей, сообщал ЦБ. Еще осенью регулятор сомневался, что у банков есть возможность получить положительный финрезультат по итогам года. Однако уже в декабре ЦБ сообщил, что отрасль резко сократила убыток — до 0,4 триллиона рублей на 1 ноября. Тогда же директор департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов заявил, что вероятность сектора "выйти в ноль" по итогам 2022 года выросла.Годом ранее прибыль отрасли в декабре составила 111 миллиардов рублей, а за весь год стала рекордной — 2,4 триллиона рублей.
https://ria.ru/20230119/banki-1846066800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), swift, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), SWIFT, Россия
13:06 27.01.2023 (обновлено: 15:52 27.01.2023)
Российские банки по итогам 2022 года вышли на прибыль
ЦБ: российские банки по итогам 2022 года вышли на прибыль в 203 миллиарда рублей
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Российские банки получили прибыль в 203 миллиарда рублей по итогам года, сообщили в ЦБ
.
"Банковскому сектору удалось компенсировать полученный в первом полугодии убыток в полтора триллиона рублей", — уточняется в документе.
В ЦБ пояснили, что падение доходов было связано в основном с валютной переоценкой и производными финансовыми инструментами.
Регулятор уточнил, что доходность итоговой прибыли на капитал — 1,8 процента.
В декабре финорганизации нарастили доходы втрое по сравнению с прошлым годом — до 342 миллиардов рублей. Как уточнили в регуляторе, это связано, в том числе, с валютной переоценкой от ослабления рубля.
Достижению итогового показателя также способствовало постепенное восстановление основных доходов при снижении ставок и росте бизнеса во втором полугодии.
При этом не все банки смогли полностью отыграть убытки начала года, некоторые организации завершили год со значительными убытками. Всего же по итогам 2022 года доля прибыльных банков в активах сектора составила 77%, а их количество — свыше 270.
В 2022 году российский финсектор столкнулся с масштабными санкциями, в том числе крупнейшие банки отключили от SWIFT
. Из-за этого многие аналитики опасались, что отрасль может уйти в убыток по итогам года. За первое полугодие кредитные организации столкнулись с потерями в 1,5 триллиона рублей, сообщал ЦБ.
Еще осенью регулятор сомневался, что у банков есть возможность получить положительный финрезультат по итогам года. Однако уже в декабре ЦБ сообщил, что отрасль резко сократила убыток — до 0,4 триллиона рублей на 1 ноября. Тогда же директор департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов заявил, что вероятность сектора "выйти в ноль" по итогам 2022 года выросла.
Годом ранее прибыль отрасли в декабре составила 111 миллиардов рублей, а за весь год стала рекордной — 2,4 триллиона рублей.