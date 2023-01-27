https://ria.ru/20230127/aysberg-1847942407.html

Ученые рассказали, что будет с айсбергом, отколовшимся от Антарктиды

Ученые рассказали, что будет с айсбергом, отколовшимся от Антарктиды - РИА Новости, 27.01.2023

Ученые рассказали, что будет с айсбергом, отколовшимся от Антарктиды

Айсберг, который откололся от шельфового ледника Бранта, будет таять несколько лет до полного разрушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Арктического и... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:31

2023-01-27T16:31

2023-01-27T16:40

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Айсберг, который откололся от шельфового ледника Бранта, будет таять несколько лет до полного разрушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). "Айсберг будет разрушаться в течение нескольких лет", - заявили в пресс-службе института со ссылкой на руководителя Российской антарктической экспедиции ААНИИ Александра Клепикова. Ранее на сайте Антарктической службы Великобритании сообщили, что от шельфового ледника Брант в Антарктиде откололся огромный айсберг площадью в 1550 квадратных километров размером практически с Лондон. В российском Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте тогда заявили, что отколовшийся от Антарктиды айсберг - не самый большой в истории и не опасен для судоходства, так как легко отслеживается со спутников. В институте также предположили, по какому сценарию может пойти дальнейшее передвижение айсберга. Он откололся на южном побережье моря Уэдделла и может достаточно длительное время "просидеть на мели" или отправиться "в путешествие" по течениям сначала на запад, а потом на север. Постепенно, под действием солнечных лучей, более теплых вод, перепадов температуры, а также от ударов волн, айсберг будет разрушаться.

https://ria.ru/20230127/aysberg-1847919601.html

https://ria.ru/20230113/makarov-1844421796.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

антарктида, великобритания, лондон