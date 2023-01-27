https://ria.ru/20230127/aysberg-1847942407.html
Ученые рассказали, что будет с айсбергом, отколовшимся от Антарктиды
Ученые рассказали, что будет с айсбергом, отколовшимся от Антарктиды - РИА Новости, 27.01.2023
Ученые рассказали, что будет с айсбергом, отколовшимся от Антарктиды
Айсберг, который откололся от шельфового ледника Бранта, будет таять несколько лет до полного разрушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Арктического и... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:31
2023-01-27T16:31
2023-01-27T16:40
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Айсберг, который откололся от шельфового ледника Бранта, будет таять несколько лет до полного разрушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). "Айсберг будет разрушаться в течение нескольких лет", - заявили в пресс-службе института со ссылкой на руководителя Российской антарктической экспедиции ААНИИ Александра Клепикова. Ранее на сайте Антарктической службы Великобритании сообщили, что от шельфового ледника Брант в Антарктиде откололся огромный айсберг площадью в 1550 квадратных километров размером практически с Лондон. В российском Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте тогда заявили, что отколовшийся от Антарктиды айсберг - не самый большой в истории и не опасен для судоходства, так как легко отслеживается со спутников. В институте также предположили, по какому сценарию может пойти дальнейшее передвижение айсберга. Он откололся на южном побережье моря Уэдделла и может достаточно длительное время "просидеть на мели" или отправиться "в путешествие" по течениям сначала на запад, а потом на север. Постепенно, под действием солнечных лучей, более теплых вод, перепадов температуры, а также от ударов волн, айсберг будет разрушаться.
https://ria.ru/20230127/aysberg-1847919601.html
https://ria.ru/20230113/makarov-1844421796.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антарктида, великобритания, лондон
Наука, Антарктида, Великобритания, Лондон
16:31 27.01.2023 (обновлено: 16:40 27.01.2023)
Ученые рассказали, что будет с айсбергом, отколовшимся от Антарктиды
ААНИИ: гигантский айсберг, отколовшийся от Антарктиды, будет разрушаться несколько лет
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Айсберг, который откололся от шельфового ледника Бранта, будет таять несколько лет до полного разрушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
"Айсберг будет разрушаться в течение нескольких лет", - заявили в пресс-службе института со ссылкой на руководителя Российской антарктической экспедиции ААНИИ Александра Клепикова.
Ранее на сайте Антарктической службы Великобритании
сообщили, что от шельфового ледника Брант в Антарктиде
откололся огромный айсберг площадью в 1550 квадратных километров размером практически с Лондон
. В российском Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте тогда заявили, что отколовшийся от Антарктиды айсберг - не самый большой в истории и не опасен для судоходства, так как легко отслеживается со спутников.
В институте также предположили, по какому сценарию может пойти дальнейшее передвижение айсберга. Он откололся на южном побережье моря Уэдделла и может достаточно длительное время "просидеть на мели" или отправиться "в путешествие" по течениям сначала на запад, а потом на север. Постепенно, под действием солнечных лучей, более теплых вод, перепадов температуры, а также от ударов волн, айсберг будет разрушаться.