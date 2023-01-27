Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали, что будет с айсбергом, отколовшимся от Антарктиды - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20230127/aysberg-1847942407.html
Ученые рассказали, что будет с айсбергом, отколовшимся от Антарктиды
Ученые рассказали, что будет с айсбергом, отколовшимся от Антарктиды - РИА Новости, 27.01.2023
Ученые рассказали, что будет с айсбергом, отколовшимся от Антарктиды
Айсберг, который откололся от шельфового ледника Бранта, будет таять несколько лет до полного разрушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Арктического и... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:31
2023-01-27T16:40
наука
антарктида
великобритания
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847688671_0:9:1281:729_1920x0_80_0_0_b70fa0e0915dc9efba178f464bfd09d5.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Айсберг, который откололся от шельфового ледника Бранта, будет таять несколько лет до полного разрушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). "Айсберг будет разрушаться в течение нескольких лет", - заявили в пресс-службе института со ссылкой на руководителя Российской антарктической экспедиции ААНИИ Александра Клепикова. Ранее на сайте Антарктической службы Великобритании сообщили, что от шельфового ледника Брант в Антарктиде откололся огромный айсберг площадью в 1550 квадратных километров размером практически с Лондон. В российском Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте тогда заявили, что отколовшийся от Антарктиды айсберг - не самый большой в истории и не опасен для судоходства, так как легко отслеживается со спутников. В институте также предположили, по какому сценарию может пойти дальнейшее передвижение айсберга. Он откололся на южном побережье моря Уэдделла и может достаточно длительное время "просидеть на мели" или отправиться "в путешествие" по течениям сначала на запад, а потом на север. Постепенно, под действием солнечных лучей, более теплых вод, перепадов температуры, а также от ударов волн, айсберг будет разрушаться.
https://ria.ru/20230127/aysberg-1847919601.html
https://ria.ru/20230113/makarov-1844421796.html
антарктида
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847688671_0:0:1207:905_1920x0_80_0_0_112a714472e106a918a0a10bcea3a5e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антарктида, великобритания, лондон
Наука, Антарктида, Великобритания, Лондон
16:31 27.01.2023 (обновлено: 16:40 27.01.2023)
 
Ученые рассказали, что будет с айсбергом, отколовшимся от Антарктиды

ААНИИ: гигантский айсберг, отколовшийся от Антарктиды, будет разрушаться несколько лет

© Фото : РоскосмосАйсберг A-74
Айсберг A-74 - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : Роскосмос
Айсберг A-74
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Айсберг, который откололся от шельфового ледника Бранта, будет таять несколько лет до полного разрушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
"Айсберг будет разрушаться в течение нескольких лет", - заявили в пресс-службе института со ссылкой на руководителя Российской антарктической экспедиции ААНИИ Александра Клепикова.
Крупный айсберг размером почти с Лондон откололся от Антарктиды - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 15:40Наука
Ученый рассказал об отколовшемся от Антарктиды айсберге размером с Лондон
Ранее на сайте Антарктической службы Великобритании сообщили, что от шельфового ледника Брант в Антарктиде откололся огромный айсберг площадью в 1550 квадратных километров размером практически с Лондон. В российском Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте тогда заявили, что отколовшийся от Антарктиды айсберг - не самый большой в истории и не опасен для судоходства, так как легко отслеживается со спутников.
В институте также предположили, по какому сценарию может пойти дальнейшее передвижение айсберга. Он откололся на южном побережье моря Уэдделла и может достаточно длительное время "просидеть на мели" или отправиться "в путешествие" по течениям сначала на запад, а потом на север. Постепенно, под действием солнечных лучей, более теплых вод, перепадов температуры, а также от ударов волн, айсберг будет разрушаться.
Директор ФГБУ Арктический и антарктический научно-исследовательский институт Александр Макаров - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 11:00
Александр Макаров: древний лед Антарктиды поможет понять изменения климата
 
НаукаАнтарктидаВеликобританияЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала