https://ria.ru/20230127/avtomobili-1847745303.html

Источник: власти продлят разрешение на выпуск "упрощенных" автомобилей

Источник: власти продлят разрешение на выпуск "упрощенных" автомобилей - РИА Новости, 27.01.2023

Источник: власти продлят разрешение на выпуск "упрощенных" автомобилей

Правительство планирует продлить действие упрощенных правил сертификации автомобилей, произведенных в РФ, однако ряд требований в них может претерпеть... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T03:46

2023-01-27T03:46

2023-01-27T03:46

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

глонасс (система навигации)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство планирует продлить действие упрощенных правил сертификации автомобилей, произведенных в РФ, однако ряд требований в них может претерпеть изменения, сообщил источник РИА Новости. С весны и до 1 февраля 2023 года, согласно постановлению кабмина, в РФ действуют упрощенные требования к производимым в стране автомобилям. Документ позволяет автопроизводителям отказаться от установки на новые машины ряда систем. В частности, ABS и ESP, а система экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается производить машины без подушек безопасности и с двигателями разных классов экологичности - в том числе самым низким "Евро-0". "Действие упрощенных требований в целом планируется продлить, однако ряд параметров в документе может быть изменен, ведутся обсуждения", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о продлении техрегламента. РИА Новости также направило соответствующий запрос в Минпромторг РФ. По мнению источника, если разрешение на выпуск упрощенных автомобилей будет действовать слишком долго - это может негативно сказаться на безопасности дорожного движения, особенно в таком массовом сегменте как такси. Кроме того, мера не обеспечивает необходимый спрос для импортонезависимости и локализации электронных компонентов и автокомплектующих в стране.

https://ria.ru/20230112/avtomobili-1844274765.html

https://ria.ru/20230110/tseny-1843988858.html

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авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), глонасс (система навигации)