Рейтинг@Mail.ru
Источник: власти продлят разрешение на выпуск "упрощенных" автомобилей - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/avtomobili-1847745303.html
Источник: власти продлят разрешение на выпуск "упрощенных" автомобилей
Источник: власти продлят разрешение на выпуск "упрощенных" автомобилей - РИА Новости, 27.01.2023
Источник: власти продлят разрешение на выпуск "упрощенных" автомобилей
Правительство планирует продлить действие упрощенных правил сертификации автомобилей, произведенных в РФ, однако ряд требований в них может претерпеть... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T03:46
2023-01-27T03:46
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
глонасс (система навигации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578042805_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_204facad4f520bd65cfe3d826ab8ab52.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство планирует продлить действие упрощенных правил сертификации автомобилей, произведенных в РФ, однако ряд требований в них может претерпеть изменения, сообщил источник РИА Новости. С весны и до 1 февраля 2023 года, согласно постановлению кабмина, в РФ действуют упрощенные требования к производимым в стране автомобилям. Документ позволяет автопроизводителям отказаться от установки на новые машины ряда систем. В частности, ABS и ESP, а система экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается производить машины без подушек безопасности и с двигателями разных классов экологичности - в том числе самым низким "Евро-0". "Действие упрощенных требований в целом планируется продлить, однако ряд параметров в документе может быть изменен, ведутся обсуждения", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о продлении техрегламента. РИА Новости также направило соответствующий запрос в Минпромторг РФ. По мнению источника, если разрешение на выпуск упрощенных автомобилей будет действовать слишком долго - это может негативно сказаться на безопасности дорожного движения, особенно в таком массовом сегменте как такси. Кроме того, мера не обеспечивает необходимый спрос для импортонезависимости и локализации электронных компонентов и автокомплектующих в стране.
https://ria.ru/20230112/avtomobili-1844274765.html
https://ria.ru/20230110/tseny-1843988858.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578042805_61:496:2130:2048_1920x0_80_0_0_bafdfae0d25768a0cc4565c66f8e50a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), глонасс (система навигации)
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ГЛОНАСС (система навигации)
03:46 27.01.2023
 
Источник: власти продлят разрешение на выпуск "упрощенных" автомобилей

Правительство продлит действие упрощенных правил сертификации российских автомобилей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкАвтомобили Lada
Автомобили Lada - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Автомобили Lada. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство планирует продлить действие упрощенных правил сертификации автомобилей, произведенных в РФ, однако ряд требований в них может претерпеть изменения, сообщил источник РИА Новости.
С весны и до 1 февраля 2023 года, согласно постановлению кабмина, в РФ действуют упрощенные требования к производимым в стране автомобилям. Документ позволяет автопроизводителям отказаться от установки на новые машины ряда систем. В частности, ABS и ESP, а система экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается производить машины без подушек безопасности и с двигателями разных классов экологичности - в том числе самым низким "Евро-0".
Автомобили Hyundai - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 03:58
Исследование показало, какие автомобили россияне покупали чаще всего
"Действие упрощенных требований в целом планируется продлить, однако ряд параметров в документе может быть изменен, ведутся обсуждения", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о продлении техрегламента.
РИА Новости также направило соответствующий запрос в Минпромторг РФ.
По мнению источника, если разрешение на выпуск упрощенных автомобилей будет действовать слишком долго - это может негативно сказаться на безопасности дорожного движения, особенно в таком массовом сегменте как такси. Кроме того, мера не обеспечивает необходимый спрос для импортонезависимости и локализации электронных компонентов и автокомплектующих в стране.
Автомобиль Haval F7x в шоуруме дилерского центра Фаворит Моторс - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 19:58
Дилеры не зафиксировали традиционного роста цен на легковые автомобили
 
АвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ГЛОНАСС (система навигации)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала