https://ria.ru/20230127/avariya-1848020741.html

На западе Москвы пассажирский автобус сбил пешехода

На западе Москвы пассажирский автобус сбил пешехода - РИА Новости, 27.01.2023

На западе Москвы пассажирский автобус сбил пешехода

Пассажирский автобус сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы, пострадавший госпитализирован, в районе аварии образовалась пробка. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T21:12

2023-01-27T21:12

2023-01-27T21:12

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пассажирский автобус сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы, пострадавший госпитализирован, в районе аварии образовалась пробка. "На улице Большая Дорогомиловская 56-летний водитель коммерческого пассажирского автобуса частного перевозчика совершил наезд на пешехода. Мужчина госпитализирован", - сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.Прокуратура Западного административного округа контролирует установление обстоятельств и причин аварии, а также принятия процессуального решения, добавили в надзорном ведомстве. В свою очередь представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что мужчину доставили в НИИ Склифосовского. По данным сервиса "Яндекс Карты", на Большой Дорогомиловской образовалась пробка в сторону Бородинского моста (по состоянию на 20.50 мск). Также движение затруднено и на съезде на Бережковскую набережную.

https://ria.ru/20230124/dtp-1847131676.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва