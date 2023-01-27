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На западе Москвы пассажирский автобус сбил пешехода - РИА Новости, 27.01.2023
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На западе Москвы пассажирский автобус сбил пешехода
На западе Москвы пассажирский автобус сбил пешехода - РИА Новости, 27.01.2023
На западе Москвы пассажирский автобус сбил пешехода
Пассажирский автобус сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы, пострадавший госпитализирован, в районе аварии образовалась пробка. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T21:12
2023-01-27T21:12
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пассажирский автобус сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы, пострадавший госпитализирован, в районе аварии образовалась пробка. "На улице Большая Дорогомиловская 56-летний водитель коммерческого пассажирского автобуса частного перевозчика совершил наезд на пешехода. Мужчина госпитализирован", - сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.Прокуратура Западного административного округа контролирует установление обстоятельств и причин аварии, а также принятия процессуального решения, добавили в надзорном ведомстве. В свою очередь представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что мужчину доставили в НИИ Склифосовского. По данным сервиса "Яндекс Карты", на Большой Дорогомиловской образовалась пробка в сторону Бородинского моста (по состоянию на 20.50 мск). Также движение затруднено и на съезде на Бережковскую набережную.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
21:12 27.01.2023
 
На западе Москвы пассажирский автобус сбил пешехода

В Москве на Большой Дорогомиловской улице пассажирский автобус сбил пешехода

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС в Москве
Автомобиль ДПС в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пассажирский автобус сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы, пострадавший госпитализирован, в районе аварии образовалась пробка.
"На улице Большая Дорогомиловская 56-летний водитель коммерческого пассажирского автобуса частного перевозчика совершил наезд на пешехода. Мужчина госпитализирован", - сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.
Прокуратура Западного административного округа контролирует установление обстоятельств и причин аварии, а также принятия процессуального решения, добавили в надзорном ведомстве.
В свою очередь представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что мужчину доставили в НИИ Склифосовского.
По данным сервиса "Яндекс Карты", на Большой Дорогомиловской образовалась пробка в сторону Бородинского моста (по состоянию на 20.50 мск). Также движение затруднено и на съезде на Бережковскую набережную.
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