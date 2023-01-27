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Москвича арестовали по делу об убийстве бывшей жены чайником
Москвича арестовали по делу об убийстве бывшей жены чайником - РИА Новости, 27.01.2023
Москвича арестовали по делу об убийстве бывшей жены чайником
Москвич, расправившийся с бывшей супругой в Мытищах, а затем славший их дочери смс с телефона погибшей, арестован по обвинению в убийстве, сообщила старший... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:58
2023-01-27T16:58
2023-01-27T16:59
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
мытищи
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москвич, расправившийся с бывшей супругой в Мытищах, а затем славший их дочери смс с телефона погибшей, арестован по обвинению в убийстве, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. Ведомство сообщало, что 28 декабря 45-летний мужчина во время пьяной ссоры с бывшей женой ударил её чайником по голове, а затем зарезал. После убийства он спрятал тело на балкон и скрылся. Чтобы отвести подозрения, мужчина стал переписываться с их общей дочерью с телефона погибшей. Когда же женщина перестала выходить на связь, её родственники обратились в полицию. "Жителю столицы предъявлено обвинение в убийстве бывшей супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а также судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Врадий. Она напомнила, что мужчина уже признался в преступлении. Следователи продолжают проводить допросы, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20230127/podzhog-1847936328.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), мытищи, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
16:58 27.01.2023 (обновлено: 16:59 27.01.2023)
Москвича арестовали по делу об убийстве бывшей жены чайником
В подмосковных Мытищах арестовали мужчину, который убил бывшую супругу чайником
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москвич, расправившийся с бывшей супругой в Мытищах, а затем славший их дочери смс с телефона погибшей, арестован по обвинению в убийстве, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Ведомство сообщало, что 28 декабря 45-летний мужчина во время пьяной ссоры с бывшей женой ударил её чайником по голове, а затем зарезал. После убийства он спрятал тело на балкон и скрылся. Чтобы отвести подозрения, мужчина стал переписываться с их общей дочерью с телефона погибшей. Когда же женщина перестала выходить на связь, её родственники обратились в полицию.
"Жителю столицы предъявлено обвинение в убийстве бывшей супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а также судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Врадий.
Она напомнила, что мужчина уже признался в преступлении. Следователи продолжают проводить допросы, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.