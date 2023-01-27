https://ria.ru/20230127/alyaska-1847792732.html

Источник рассказал о жителях Чукотки, сбежавших на лодке на Аляску

Источник рассказал о жителях Чукотки, сбежавших на лодке на Аляску - РИА Новости, 27.01.2023

Источник рассказал о жителях Чукотки, сбежавших на лодке на Аляску

Двое жителей Чукотки, которые в прошлом году на лодке незаконно пересекли границу с США и были задержаны на Аляске, после трех месяцев под арестом остались в... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:16

2023-01-27T11:16

2023-01-27T11:16

чукотка

сша

аляска

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Двое жителей Чукотки, которые в прошлом году на лодке незаконно пересекли границу с США и были задержаны на Аляске, после трех месяцев под арестом остались в этой стране, при этом в России они не подлежали мобилизации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В октябре 2022 года двух россиян задержали на острове Святого Лаврентия в 80 километрах от Чукотки, они находились под стражей в Анкоридже. СМИ со ссылкой на сенатора США от штата Лизу Марковски сообщили, что россияне попросили убежища. Ряд СМИ сообщил, что мужчины могли так попытаться избежать частичной мобилизации в РФ. Источник отмечал РИА Новости, что оба жителя Чукотки поплыли на лодке на Аляску намеренно, они бежали не от призыва, а чтобы уйти от ответственности за определённые действия на территории РФ. Источник добавлял, что под призывной возраст мужчины не попадают. Другой источник также рассказывал агентству, что задержанные - мужчины 1971 и 1978 годов рождения. Издание The Economist сообщало, что мужчины якобы бежали от мобилизации, а недавно обоих выпустили из-под стражи под залог: утверждалось, что украинский священник предоставил им средства и жилье. Однако источник РИА Новости опроверг эту версию, уточнив, что историю про мобилизацию выдумали, чтобы оправдать невыдачу беглецов. "Они остались в США. Провели (под арестом) три месяца, власти должны были отправить их в РФ или оставить. Решили придумать легенду (о побеге из-за мобилизации) и оставить", - сказал собеседник. По его словам, оба мужчины не подлежали мобилизации. Один был безработным, склонным к употреблению спиртного и наркотиков, невоеннообязанный. Ранее у него было зарегистрировано ИП для работы в сфере перевозок, но последние годы он занимался незаконным промыслом рыбы, отметил источник. Мужчина был условно судим за кражи, угон и хулиганство. Второй беглец, по словам источника, также безработный и наркозависимый, имеет проблемы с алкоголем и пять судимостей за кражи, грабёж и разбой. Отбывал наказание в колониях. До побега занимался сезонным рыбным промыслом, добавил собеседник. Ранее источник сообщал РИА Новости, что у обоих беглецов были финансовые проблемы.

https://ria.ru/20221128/pogranichniki-1834787748.html

https://ria.ru/20230123/mobilizatsiya-1846751742.html

чукотка

сша

аляска

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чукотка, сша, аляска, происшествия