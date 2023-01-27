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В Бельгии не увидели смысла в полном запрете закупок ЕС российских алмазов - РИА Новости, 27.01.2023
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В Бельгии не увидели смысла в полном запрете закупок ЕС российских алмазов
В Бельгии не увидели смысла в полном запрете закупок ЕС российских алмазов - РИА Новости, 27.01.2023
В Бельгии не увидели смысла в полном запрете закупок ЕС российских алмазов
Бельгия, где расположен крупнейший центр торговли алмазами, пока не видит смысла запрещать оптовые закупки из России на уровне Евросоюза, так как драгоценные... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:56
2023-01-27T16:00
бельгия
евросоюз
цены на нефть
россия
антверпен
александр де кроо
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Бельгия, где расположен крупнейший центр торговли алмазами, пока не видит смысла запрещать оптовые закупки из России на уровне Евросоюза, так как драгоценные камни все равно попадают в европейские магазины другими путями, заявил премьер-министр этой страны Александр де Кроо.Спекуляции относительно запрета торговли алмазами с Россией появляются в западных СМИ периодически перед согласованием новых пакетов санкций. Однако до сих пор, несмотря на принятие девяти пакетов ограничений с начала прошлого года, российские алмазы в санкции не включали."Объем (поставок) российских алмазов в Бельгию с начала войны (спецоперации РФ на Украине) сократился на 80%. Мы констатируем, что объем поставок в Антверпен сократился, но российский экспорт в целом не сократился. При этом мы наблюдаем, что часть этих алмазов находятся на западных рынках в магазинах, они попадают туда по другим путям. Эти усилия должны предприниматься на более широком уровне, нежели на уровне ЕС", - сказал де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе.По его словам, государства должны договориться о системе отслеживания происхождения алмазов, чтобы сделать санкции действительно эффективными. Политик пояснил, что только так можно гарантировать, что "рынки ЕС действительно будут закрыты, в том числе для розничной торговли алмазами из России"."Только такая система может иметь влияние на торговлю российскими алмазами", - заключил бельгийский премьер-министр.Ранее де Кроо выражал мнение, что если ЕС примет санкции против российских алмазов, "то торговля просто переместится в Дубай, и никаких последствий для России не будет".По данным бельгийских СМИ, в 2021 году Бельгия импортировала российских алмазов на 1,8 миллиарда евро. Бельгийский город Антверпен является одним из главных мировых центров обработки и торговли алмазами.
https://ria.ru/20221125/gaz-1834216257.html
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бельгия, евросоюз, цены на нефть, россия, антверпен, александр де кроо
Бельгия, Евросоюз, Цены на нефть, Россия, Антверпен, Александр де Кроо
15:56 27.01.2023 (обновлено: 16:00 27.01.2023)
 
В Бельгии не увидели смысла в полном запрете закупок ЕС российских алмазов

Премьер де Кроо: Бельгия не видит смысла в полном запрете закупок ЕС российских алмазов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАлмазы
Алмазы - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Бельгия, где расположен крупнейший центр торговли алмазами, пока не видит смысла запрещать оптовые закупки из России на уровне Евросоюза, так как драгоценные камни все равно попадают в европейские магазины другими путями, заявил премьер-министр этой страны Александр де Кроо.
Спекуляции относительно запрета торговли алмазами с Россией появляются в западных СМИ периодически перед согласованием новых пакетов санкций. Однако до сих пор, несмотря на принятие девяти пакетов ограничений с начала прошлого года, российские алмазы в санкции не включали.
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"Объем (поставок) российских алмазов в Бельгию с начала войны (спецоперации РФ на Украине) сократился на 80%. Мы констатируем, что объем поставок в Антверпен сократился, но российский экспорт в целом не сократился. При этом мы наблюдаем, что часть этих алмазов находятся на западных рынках в магазинах, они попадают туда по другим путям. Эти усилия должны предприниматься на более широком уровне, нежели на уровне ЕС", - сказал де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, государства должны договориться о системе отслеживания происхождения алмазов, чтобы сделать санкции действительно эффективными. Политик пояснил, что только так можно гарантировать, что "рынки ЕС действительно будут закрыты, в том числе для розничной торговли алмазами из России".
"Только такая система может иметь влияние на торговлю российскими алмазами", - заключил бельгийский премьер-министр.
Ранее де Кроо выражал мнение, что если ЕС примет санкции против российских алмазов, "то торговля просто переместится в Дубай, и никаких последствий для России не будет".
По данным бельгийских СМИ, в 2021 году Бельгия импортировала российских алмазов на 1,8 миллиарда евро. Бельгийский город Антверпен является одним из главных мировых центров обработки и торговли алмазами.
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БельгияЕвросоюзЦены на нефтьРоссияАнтверпенАлександр де Кроо
 
 
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