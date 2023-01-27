https://ria.ru/20230127/ak-12-1847765896.html
Серийное производство доработанного АК-12 запустят в 2023 году
Серийное производство доработанного АК-12 запустят в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2023
Серийное производство доработанного АК-12 запустят в 2023 году
Автомат АК-12 был существенно доработан с учётом опыта специальной военной операции, серийное производство его обновленной версии начнётся в 2023 году, заявил в РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:51
2023-01-27T09:51
2023-01-27T11:08
новое оружие россии
сергей чемезов
ростех
шак-12
т-90м
ка-52 "аллигатор"
безопасность
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Автомат АК-12 был существенно доработан с учётом опыта специальной военной операции, серийное производство его обновленной версии начнётся в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Важно, что мы работаем во взаимодействии с военными и имеем обратную связь. Так мы можем быстро реагировать на меняющиеся потребности, вносить конструкционные изменения и улучшать нашу продукцию. Кстати, например, автомат АК-12 существенно доработан по результатам применения в СВО. Он стал намного удобнее, эргономичнее. В этом году в серию пойдет уже обновленная версия", - сказал он. Говоря о военной технике производства предприятий "Ростеха", применяемой в СВО, Чемезов привёл в пример танки Т-90М "Прорыв", оперативно-тактические комплексы "Искандер", различные реактивные системы залпового огня, вертолеты Ка-52, Ми-28, истребители Су-35С и Су-57, беспилотники "Куб" и "Ланцет". Разработанный "Калашниковым" (входит в "Ростех") автомат АК-12 имеет калибр 5,45 миллиметра. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы, имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230126/slutskiy-1847719554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей чемезов, ростех, шак-12, т-90м, ка-52 "аллигатор", безопасность
Новое оружие России, Сергей Чемезов, Ростех, ШАК-12, Т-90М, Ка-52 "Аллигатор", Безопасность
09:51 27.01.2023 (обновлено: 11:08 27.01.2023)
Серийное производство доработанного АК-12 запустят в 2023 году
Серийное производство АК-12, доработанного с учетом опыта СВО, запустят в 2023 году
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Автомат АК-12 был существенно доработан с учётом опыта специальной военной операции, серийное производство его обновленной версии начнётся в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Важно, что мы работаем во взаимодействии с военными и имеем обратную связь. Так мы можем быстро реагировать на меняющиеся потребности, вносить конструкционные изменения и улучшать нашу продукцию. Кстати, например, автомат АК-12 существенно доработан по результатам применения в СВО. Он стал намного удобнее, эргономичнее. В этом году в серию пойдет уже обновленная версия", - сказал он.
Говоря о военной технике производства предприятий "Ростеха", применяемой в СВО, Чемезов привёл в пример танки Т-9
0М "Прорыв", оперативно-тактические комплексы "Искандер", различные реактивные системы залпового огня, вертолеты Ка-
52, Ми-
28, истребители Су-3
5С и Су-
57, беспилотники "Куб" и "Ланцет".
Разработанный "Калашниковым" (входит в "Ростех") автомат АК-12 имеет калибр 5,45 миллиметра. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы, имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.