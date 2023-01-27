https://ria.ru/20230127/ak-12-1847765896.html

Серийное производство доработанного АК-12 запустят в 2023 году

Серийное производство доработанного АК-12 запустят в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2023

Серийное производство доработанного АК-12 запустят в 2023 году

Автомат АК-12 был существенно доработан с учётом опыта специальной военной операции, серийное производство его обновленной версии начнётся в 2023 году, заявил в РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T09:51

2023-01-27T09:51

2023-01-27T11:08

новое оружие россии

сергей чемезов

ростех

шак-12

т-90м

ка-52 "аллигатор"

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155587/12/1555871208_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_ad0be06279e7f540e23a41ee1d7d60b8.jpg

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Автомат АК-12 был существенно доработан с учётом опыта специальной военной операции, серийное производство его обновленной версии начнётся в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Важно, что мы работаем во взаимодействии с военными и имеем обратную связь. Так мы можем быстро реагировать на меняющиеся потребности, вносить конструкционные изменения и улучшать нашу продукцию. Кстати, например, автомат АК-12 существенно доработан по результатам применения в СВО. Он стал намного удобнее, эргономичнее. В этом году в серию пойдет уже обновленная версия", - сказал он. Говоря о военной технике производства предприятий "Ростеха", применяемой в СВО, Чемезов привёл в пример танки Т-90М "Прорыв", оперативно-тактические комплексы "Искандер", различные реактивные системы залпового огня, вертолеты Ка-52, Ми-28, истребители Су-35С и Су-57, беспилотники "Куб" и "Ланцет". Разработанный "Калашниковым" (входит в "Ростех") автомат АК-12 имеет калибр 5,45 миллиметра. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы, имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230126/slutskiy-1847719554.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей чемезов, ростех, шак-12, т-90м, ка-52 "аллигатор", безопасность