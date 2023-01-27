https://ria.ru/20230127/aes-1847762889.html

Власти Запорожской области призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС

Власти Запорожской области призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС - РИА Новости, 27.01.2023

Власти Запорожской области призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал МАГАТЭ проверить украинские АЭС на... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T09:30

2023-01-27T09:30

2023-01-27T09:30

запорожская область

владимир рогов

магатэ

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал МАГАТЭ проверить украинские АЭС на предмет размещения украинскими военными на них оружия. Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Киев размещает склады с боеприпасами и западным вооружением на территории украинских АЭС. "МАГАТЭ стоит проявить обеспокоенность и очень тщательно проверить все атомные станции, подконтрольные режиму Зеленского. Это был бы их весомый вклад в обеспечение ядерной безопасности", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, пока складывается впечатление, что МАГАТЭ "потворствует режиму Зеленского" и готово не замечать его преступления.

https://ria.ru/20230127/magate-1847740411.html

запорожская область

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, владимир рогов, магатэ, украина