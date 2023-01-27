Рейтинг@Mail.ru
Власти Запорожской области призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/aes-1847762889.html
Власти Запорожской области призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС
Власти Запорожской области призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС - РИА Новости, 27.01.2023
Власти Запорожской области призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал МАГАТЭ проверить украинские АЭС на... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:30
2023-01-27T09:30
запорожская область
владимир рогов
магатэ
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582509913_0:0:2439:1372_1920x0_80_0_0_4e85405ec491597ff1d605375f3387e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал МАГАТЭ проверить украинские АЭС на предмет размещения украинскими военными на них оружия. Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Киев размещает склады с боеприпасами и западным вооружением на территории украинских АЭС. "МАГАТЭ стоит проявить обеспокоенность и очень тщательно проверить все атомные станции, подконтрольные режиму Зеленского. Это был бы их весомый вклад в обеспечение ядерной безопасности", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, пока складывается впечатление, что МАГАТЭ "потворствует режиму Зеленского" и готово не замечать его преступления.
https://ria.ru/20230127/magate-1847740411.html
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582509913_0:0:1919:1439_1920x0_80_0_0_9e27b20d9db47f5acb92e2d7e78a9b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, владимир рогов, магатэ, украина
Запорожская область, Владимир Рогов, МАГАТЭ, Украина
09:30 27.01.2023
 
Власти Запорожской области призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС

Член администрации Запорожской области Рогов призвал МАГАТЭ проверить украинские АЭС

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныРовенская атомная электростанция в Кузнецовске, Украина
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске, Украина - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал МАГАТЭ проверить украинские АЭС на предмет размещения украинскими военными на них оружия.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Киев размещает склады с боеприпасами и западным вооружением на территории украинских АЭС.
"МАГАТЭ стоит проявить обеспокоенность и очень тщательно проверить все атомные станции, подконтрольные режиму Зеленского. Это был бы их весомый вклад в обеспечение ядерной безопасности", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, пока складывается впечатление, что МАГАТЭ "потворствует режиму Зеленского" и готово не замечать его преступления.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 01:55
В "Росэнергоатоме" ответили на заявление МАГАТЭ о взрывах у Запорожской АЭС
 
Запорожская областьВладимир РоговМАГАТЭУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала