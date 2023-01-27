https://ria.ru/20230127/aes-1847762889.html
Власти Запорожской области призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС
Власти Запорожской области призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС - РИА Новости, 27.01.2023
Власти Запорожской области призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал МАГАТЭ проверить украинские АЭС на... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:30
2023-01-27T09:30
2023-01-27T09:30
запорожская область
владимир рогов
магатэ
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал МАГАТЭ проверить украинские АЭС на предмет размещения украинскими военными на них оружия. Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Киев размещает склады с боеприпасами и западным вооружением на территории украинских АЭС. "МАГАТЭ стоит проявить обеспокоенность и очень тщательно проверить все атомные станции, подконтрольные режиму Зеленского. Это был бы их весомый вклад в обеспечение ядерной безопасности", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, пока складывается впечатление, что МАГАТЭ "потворствует режиму Зеленского" и готово не замечать его преступления.
https://ria.ru/20230127/magate-1847740411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, владимир рогов, магатэ, украина
Запорожская область, Владимир Рогов, МАГАТЭ, Украина
Власти Запорожской области призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС
Член администрации Запорожской области Рогов призвал МАГАТЭ проверить украинские АЭС