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"Аэрофлот" возобновит рейсы в Казахстан - РИА Новости, 27.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230127/aeroflot-1847944621.html
"Аэрофлот" возобновит рейсы в Казахстан
"Аэрофлот" возобновит рейсы в Казахстан - РИА Новости, 27.01.2023
"Аэрофлот" возобновит рейсы в Казахстан
Российский перевозчик "Аэрофлот" с начала февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан, куда сейчас летает его дочерняя "Россия", говорится в релизе... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:36
2023-01-27T16:36
туризм
новости - туризм
казахстан
алма-ата
аэрофлот
airbus a320
атырау
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский перевозчик "Аэрофлот" с начала февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан, куда сейчас летает его дочерняя "Россия", говорится в релизе авиакомпании."С 1 февраля начнутся полеты в Астану, Алма-Ату и Атырау на самолетах Airbus A320. Продажа билетов открыта", — уточняют в пресс-службе.В столицу Казахстана авиакомпания планирует выполнять до двух ежедневных рейсов, в Алма-Ату — до трех. В Атырау в феврале запланировано два перелета в неделю – по средам и субботам, а с марта добавится еще один — по понедельникам.Цены на билеты начинаются от 11 тысяч рублей с человека в Атырау, от 14 — в Астану и от 15— в Алма-Ату.
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новости - туризм, казахстан, алма-ата, аэрофлот, airbus a320, атырау
Туризм, Новости - Туризм, Казахстан, Алма-Ата, Аэрофлот, Airbus A320, Атырау
16:36 27.01.2023
 
"Аэрофлот" возобновит рейсы в Казахстан

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет собственные рейсы в Казахстан с 1 февраля

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкПарк Первого Президента Республики Казахстан в Алма-Ате
Парк Первого Президента Республики Казахстан в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский перевозчик "Аэрофлот" с начала февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан, куда сейчас летает его дочерняя "Россия", говорится в релизе авиакомпании.

"С 1 февраля начнутся полеты в Астану, Алма-Ату и Атырау на самолетах Airbus A320. Продажа билетов открыта", — уточняют в пресс-службе.

В столицу Казахстана авиакомпания планирует выполнять до двух ежедневных рейсов, в Алма-Ату — до трех. В Атырау в феврале запланировано два перелета в неделю – по средам и субботам, а с марта добавится еще один — по понедельникам.
Цены на билеты начинаются от 11 тысяч рублей с человека в Атырау, от 14 — в Астану и от 15— в Алма-Ату.
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