"Аэрофлот" возобновит рейсы в Казахстан
Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет собственные рейсы в Казахстан с 1 февраля
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкПарк Первого Президента Республики Казахстан в Алма-Ате
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский перевозчик "Аэрофлот" с начала февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан, куда сейчас летает его дочерняя "Россия", говорится в релизе авиакомпании.
"С 1 февраля начнутся полеты в Астану, Алма-Ату и Атырау на самолетах Airbus A320. Продажа билетов открыта", — уточняют в пресс-службе.
В столицу Казахстана авиакомпания планирует выполнять до двух ежедневных рейсов, в Алма-Ату — до трех. В Атырау в феврале запланировано два перелета в неделю – по средам и субботам, а с марта добавится еще один — по понедельникам.
"С 1 февраля начнутся полеты в Астану, Алма-Ату и Атырау на самолетах Airbus A320. Продажа билетов открыта", — уточняют в пресс-службе.
В столицу Казахстана авиакомпания планирует выполнять до двух ежедневных рейсов, в Алма-Ату — до трех. В Атырау в феврале запланировано два перелета в неделю – по средам и субботам, а с марта добавится еще один — по понедельникам.
Цены на билеты начинаются от 11 тысяч рублей с человека в Атырау, от 14 — в Астану и от 15— в Алма-Ату.