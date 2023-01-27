https://ria.ru/20230127/aeroflot-1847944621.html

"Аэрофлот" возобновит рейсы в Казахстан

"Аэрофлот" возобновит рейсы в Казахстан - РИА Новости, 27.01.2023

"Аэрофлот" возобновит рейсы в Казахстан

Российский перевозчик "Аэрофлот" с начала февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан, куда сейчас летает его дочерняя "Россия", говорится в релизе... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:36

2023-01-27T16:36

2023-01-27T16:36

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аэрофлот

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский перевозчик "Аэрофлот" с начала февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан, куда сейчас летает его дочерняя "Россия", говорится в релизе авиакомпании."С 1 февраля начнутся полеты в Астану, Алма-Ату и Атырау на самолетах Airbus A320. Продажа билетов открыта", — уточняют в пресс-службе.В столицу Казахстана авиакомпания планирует выполнять до двух ежедневных рейсов, в Алма-Ату — до трех. В Атырау в феврале запланировано два перелета в неделю – по средам и субботам, а с марта добавится еще один — по понедельникам.Цены на билеты начинаются от 11 тысяч рублей с человека в Атырау, от 14 — в Астану и от 15— в Алма-Ату.

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казахстан

алма-ата

атырау

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, казахстан, алма-ата, аэрофлот, airbus a320, атырау