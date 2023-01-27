https://ria.ru/20230127/abrams-1847966204.html

Если "Абрамсы" придут к августу, будет слишком поздно, заявил Зеленский

Если "Абрамсы" придут к августу, будет слишком поздно, заявил Зеленский - РИА Новости, 27.01.2023

Если "Абрамсы" придут к августу, будет слишком поздно, заявил Зеленский

Прибытие американских танков M1 Abrams на Украину к августу будет слишком запоздалым, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:39

2023-01-27T17:39

2023-01-27T19:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Прибытие американских танков M1 Abrams на Украину к августу будет слишком запоздалым, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.Во время беседы он в очередной раз подчеркнул, что Киеву как можно скорее нужно получить новое оружие. На вопрос журналистки, не считает ли он прибытие "Абрамсов" к августу несвоевременным, Зеленский ответил утвердительно.Он отметил, что сейчас все еще неизвестны сроки поставки европейских танков, которые Украина должна получить значительно раньше машин из США. При этом глава государства выразил уверенность в том, что технику все же передадут, раз решение было принято. Зеленский также в очередной раз заявил, что боевые машины нужны Киеву в больших количествах. Он подчеркнул, что "пять, восемь, десять танков не решают вопроса на поле боя".Ранее сегодня координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поставка танков Abrams Киеву займет "много месяцев". При этом он не смог подтвердить, что техника прибудет на Украину до конца 2023 года. В свою очередь, Зеленский ранее заявлял, что количество и срок поставок Украине танков западного образца играют ключевую роль. Глава офиса президента Андрей Ермак после решения США о передаче Abrams также отметил, что Киеву нужны сотни таких машин.После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву немецкое правительство в среду согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.В российском внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20230127/boy-1847946091.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

https://ria.ru/20230127/abrams-1847745895.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, нато, владимир зеленский, m1 abrams, сша