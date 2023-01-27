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Если "Абрамсы" придут к августу, будет слишком поздно, заявил Зеленский - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/abrams-1847966204.html
Если "Абрамсы" придут к августу, будет слишком поздно, заявил Зеленский
Если "Абрамсы" придут к августу, будет слишком поздно, заявил Зеленский - РИА Новости, 27.01.2023
Если "Абрамсы" придут к августу, будет слишком поздно, заявил Зеленский
Прибытие американских танков M1 Abrams на Украину к августу будет слишком запоздалым, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:39
2023-01-27T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
владимир зеленский
m1 abrams
сша
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Прибытие американских танков M1 Abrams на Украину к августу будет слишком запоздалым, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.Во время беседы он в очередной раз подчеркнул, что Киеву как можно скорее нужно получить новое оружие. На вопрос журналистки, не считает ли он прибытие "Абрамсов" к августу несвоевременным, Зеленский ответил утвердительно.Он отметил, что сейчас все еще неизвестны сроки поставки европейских танков, которые Украина должна получить значительно раньше машин из США. При этом глава государства выразил уверенность в том, что технику все же передадут, раз решение было принято. Зеленский также в очередной раз заявил, что боевые машины нужны Киеву в больших количествах. Он подчеркнул, что "пять, восемь, десять танков не решают вопроса на поле боя".Ранее сегодня координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поставка танков Abrams Киеву займет "много месяцев". При этом он не смог подтвердить, что техника прибудет на Украину до конца 2023 года. В свою очередь, Зеленский ранее заявлял, что количество и срок поставок Украине танков западного образца играют ключевую роль. Глава офиса президента Андрей Ермак после решения США о передаче Abrams также отметил, что Киеву нужны сотни таких машин.После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву немецкое правительство в среду согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.В российском внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20230127/boy-1847946091.html
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в мире, украина, россия, нато, владимир зеленский, m1 abrams, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Владимир Зеленский, M1 Abrams, США
17:39 27.01.2023 (обновлено: 19:03 27.01.2023)
 
Если "Абрамсы" придут к августу, будет слишком поздно, заявил Зеленский

Зеленский: если танки M1 Abrams прибудут на Украину только к августу, будет слишком поздно

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Прибытие американских танков M1 Abrams на Украину к августу будет слишком запоздалым, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.
Во время беседы он в очередной раз подчеркнул, что Киеву как можно скорее нужно получить новое оружие. На вопрос журналистки, не считает ли он прибытие "Абрамсов" к августу несвоевременным, Зеленский ответил утвердительно.
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"Слишком поздно", — сказал президент.
Он отметил, что сейчас все еще неизвестны сроки поставки европейских танков, которые Украина должна получить значительно раньше машин из США. При этом глава государства выразил уверенность в том, что технику все же передадут, раз решение было принято.
Зеленский также в очередной раз заявил, что боевые машины нужны Киеву в больших количествах. Он подчеркнул, что "пять, восемь, десять танков не решают вопроса на поле боя".
Ранее сегодня координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поставка танков Abrams Киеву займет "много месяцев". При этом он не смог подтвердить, что техника прибудет на Украину до конца 2023 года.
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Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
В свою очередь, Зеленский ранее заявлял, что количество и срок поставок Украине танков западного образца играют ключевую роль. Глава офиса президента Андрей Ермак после решения США о передаче Abrams также отметил, что Киеву нужны сотни таких машин.
После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву немецкое правительство в среду согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.
Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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Названа критическая проблема для танков Abrams на Украине
В российском внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТОВладимир ЗеленскийM1 AbramsСША
 
 
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