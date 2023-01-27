15:36 27.01.2023 (обновлено: 22:24 27.01.2023)
Белый дом заявил, что поставка танков на Украину займет много месяцев
Поставка танков Abrams на Украину займет много месяцев
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon MatthiasАмериканские танки M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon Matthias
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Поставка танков Abrams Украине займет "много месяцев", заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Танки Leopard, вероятно, поступят туда от Германии и европейских союзников в относительно кратчайшее время, возможно, к тому времени, чтобы помочь им (украинским войскам) весной и летом. Американским танкам Abrams понадобится больше времени, потребуется намного больше месяцев, прежде чем они будут на месте", - заявил Кирби в эфире CNN.
В то же время, он не смог подтвердить, что танки прибудут на Украину до конца 2023 года. "Я не хочу быть слишком точным, поскольку мы еще прорабатываем планы, но это займет много месяцев", - ответил он на вопрос о том, будут ли Abrams поставлены к концу 2023 года.
Правительство ФРГ ранее заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. Президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.