https://ria.ru/20230127/abrams-1847746725.html

СМИ: США поставят Украине танки Abrams без секретного броневого сплава

СМИ: США поставят Украине танки Abrams без секретного броневого сплава - РИА Новости, 27.01.2023

СМИ: США поставят Украине танки Abrams без секретного броневого сплава

Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации, без секретного броневого сплава, сообщает издание Politico со... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T04:21

2023-01-27T04:21

2023-01-27T04:45

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россия

сша

сергей лавров

дмитрий песков

в мире

нато

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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации, без секретного броневого сплава, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. В среду США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса - 31 единицы - современных танков Abrams собственного производства. Параллельно свои танки украинским военным выделяют Великобритания и Германия, которая также разрешает их поставки Киеву другим странам, у которых они есть. Как отмечает издание, политика США запрещает экспорт танков Abrams, защищенных броней на основе обедненного урана. Этот сплав считается секретным и в случае продажи за рубеж его заменяют другими броневыми конструкциями. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://radiosputnik.ria.ru/20230126/abrams-1847730559.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, в мире, нато