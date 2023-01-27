Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США поставят Украине танки Abrams без секретного броневого сплава - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/abrams-1847746725.html
СМИ: США поставят Украине танки Abrams без секретного броневого сплава
СМИ: США поставят Украине танки Abrams без секретного броневого сплава - РИА Новости, 27.01.2023
СМИ: США поставят Украине танки Abrams без секретного броневого сплава
Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации, без секретного броневого сплава, сообщает издание Politico со... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T04:21
2023-01-27T04:45
украина
россия
сша
сергей лавров
дмитрий песков
в мире
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847168081_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_c12e8d54ab6f6fa08cfc834f23ec7f21.jpg
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации, без секретного броневого сплава, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. В среду США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса - 31 единицы - современных танков Abrams собственного производства. Параллельно свои танки украинским военным выделяют Великобритания и Германия, которая также разрешает их поставки Киеву другим странам, у которых они есть. Как отмечает издание, политика США запрещает экспорт танков Abrams, защищенных броней на основе обедненного урана. Этот сплав считается секретным и в случае продажи за рубеж его заменяют другими броневыми конструкциями. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://radiosputnik.ria.ru/20230126/abrams-1847730559.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847168081_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_45607ccc9a6b0ab3b5a99bf05748f4ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, в мире, нато
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, В мире, НАТО
04:21 27.01.2023 (обновлено: 04:45 27.01.2023)
 
СМИ: США поставят Украине танки Abrams без секретного броневого сплава

Politico: Киев получит от США танки M1A2 Abrams без особой брони на основе урана

© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah WoodsАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации, без секретного броневого сплава, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
В среду США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса - 31 единицы - современных танков Abrams собственного производства. Параллельно свои танки украинским военным выделяют Великобритания и Германия, которая также разрешает их поставки Киеву другим странам, у которых они есть.
Как отмечает издание, политика США запрещает экспорт танков Abrams, защищенных броней на основе обедненного урана. Этот сплав считается секретным и в случае продажи за рубеж его заменяют другими броневыми конструкциями.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 22:55В мире
В Пентагоне признали, что на складах нет танков Abrams для Украины
 
УкраинаРоссияСШАСергей ЛавровДмитрий ПесковВ миреНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала