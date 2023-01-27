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Названа критическая проблема для танков Abrams на Украине - РИА Новости, 27.01.2023
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Названа критическая проблема для танков Abrams на Украине
Названа критическая проблема для танков Abrams на Украине - РИА Новости, 27.01.2023
Названа критическая проблема для танков Abrams на Украине
Американские танки M1 Abramsмогут стать большой проблемой для Украины, пишет издание Newsweek. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T04:00
2023-01-27T04:00
украина
сша
m1 abrams
нато
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Американские танки M1 Abramsмогут стать большой проблемой для Украины, пишет издание Newsweek.Журнал отмечает, что, несмотря на огневую мощь, скорость и броню, у этих танков есть ряд важных особенностей, которые придется учитывать украинским военным. По словам экспертов, газотурбинные двигатели американских танков "жадно поглощают" топливо, поэтому для непрерывной подпитки им нужна огромная логистическая цепочка, пишет Newsweek."На Украине вообще проблемы с топливом, даже если это обычный дизель. Когда я был там в июле, то наблюдал длинные очереди автомобилей и пустые заправки", - цитирует издание майора армии США в отставке и специалиста по боевым действиям в городских условиях Джона Спенсера.Капитан корпуса морской пехоты США и бывший сотрудник Госдепартамента Мэтью Хох заявил, что обучение украинского персонала управлению Abrams займет значительное время. И это не говоря уже о способности ВСУ обеспечивать топливом не только танки, но и все другие транспортные средства, которые в нем нуждаются.Ранее бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что 1 Abrams есть "множество проблем".M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. M1 Abrams в настоящее время является одним из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превышает 62 тонны.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, m1 abrams, нато, в мире, россия
Украина, США, M1 Abrams, НАТО, В мире, Россия
04:00 27.01.2023
 
Названа критическая проблема для танков Abrams на Украине

Newsweek: танки M1 Abrams могут стать большой проблемой для ВСУ из-за требований к топливу

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. Marcus Fichtl, 2nd ABCT PAO, 4th Inf. Div. / Американский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. Marcus Fichtl, 2nd ABCT PAO, 4th Inf. Div. /
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Американские танки M1 Abramsмогут стать большой проблемой для Украины, пишет издание Newsweek.
Журнал отмечает, что, несмотря на огневую мощь, скорость и броню, у этих танков есть ряд важных особенностей, которые придется учитывать украинским военным. По словам экспертов, газотурбинные двигатели американских танков "жадно поглощают" топливо, поэтому для непрерывной подпитки им нужна огромная логистическая цепочка, пишет Newsweek.
"На Украине вообще проблемы с топливом, даже если это обычный дизель. Когда я был там в июле, то наблюдал длинные очереди автомобилей и пустые заправки", - цитирует издание майора армии США в отставке и специалиста по боевым действиям в городских условиях Джона Спенсера.
Капитан корпуса морской пехоты США и бывший сотрудник Госдепартамента Мэтью Хох заявил, что обучение украинского персонала управлению Abrams займет значительное время. И это не говоря уже о способности ВСУ обеспечивать топливом не только танки, но и все другие транспортные средства, которые в нем нуждаются.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что 1 Abrams есть "множество проблем".
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25 января, 01:48
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M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. M1 Abrams в настоящее время является одним из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превышает 62 тонны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
УкраинаСШАM1 AbramsНАТОВ миреРоссия
 
 
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