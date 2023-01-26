https://ria.ru/20230126/zoopark-1847554165.html

В Балахне зоопарк оштрафовали после нападения львицы на сотрудницу

В Балахне зоопарк оштрафовали после нападения львицы на сотрудницу - РИА Новости, 26.01.2023

В Балахне зоопарк оштрафовали после нападения львицы на сотрудницу

Зоопарк "Маленькая страна" (ООО "Живые тропики") в нижегородском городе Балахна оштрафован на 210 тысяч рублей за выявленные нарушения требований охраны труда... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:33

2023-01-26T12:33

2023-01-26T13:16

происшествия

балахна

нижегородская область

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Зоопарк "Маленькая страна" (ООО "Живые тропики") в нижегородском городе Балахна оштрафован на 210 тысяч рублей за выявленные нарушения требований охраны труда после нападения львицы на сотрудницу зверинца, сообщает трудовая инспекция Нижегородской области. Инцидент произошел днем 13 октября: в ходе очистки вольера с хищниками на сотрудницу зоопарка напала львица. Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами, а зверя застрелили прибывшие на место сотрудники Росгвардии. "В ходе проведения расследования несчастного случая установлены нарушения порядка обучения по охране труда, правил по охране труда при выполнении работ в зоопарках, а также несоблюдение безопасности работников. В соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ООО "Живые тропики" привлечено к административной ответственности на сумму 210 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в отношении управляющего зоопарком возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), однако позже оно было прекращено в связи с примирением сторон.

https://ria.ru/20230124/lev-1846973280.html

https://ria.ru/20210522/napadenie-1733473414.html

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Дарья Буймова

происшествия, балахна, нижегородская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)