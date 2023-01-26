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В Балахне зоопарк оштрафовали после нападения львицы на сотрудницу - РИА Новости, 26.01.2023
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В Балахне зоопарк оштрафовали после нападения львицы на сотрудницу
В Балахне зоопарк оштрафовали после нападения львицы на сотрудницу - РИА Новости, 26.01.2023
В Балахне зоопарк оштрафовали после нападения львицы на сотрудницу
Зоопарк "Маленькая страна" (ООО "Живые тропики") в нижегородском городе Балахна оштрафован на 210 тысяч рублей за выявленные нарушения требований охраны труда... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:33
2023-01-26T13:16
происшествия
балахна
нижегородская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Зоопарк "Маленькая страна" (ООО "Живые тропики") в нижегородском городе Балахна оштрафован на 210 тысяч рублей за выявленные нарушения требований охраны труда после нападения львицы на сотрудницу зверинца, сообщает трудовая инспекция Нижегородской области. Инцидент произошел днем 13 октября: в ходе очистки вольера с хищниками на сотрудницу зоопарка напала львица. Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами, а зверя застрелили прибывшие на место сотрудники Росгвардии. "В ходе проведения расследования несчастного случая установлены нарушения порядка обучения по охране труда, правил по охране труда при выполнении работ в зоопарках, а также несоблюдение безопасности работников. В соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ООО "Живые тропики" привлечено к административной ответственности на сумму 210 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в отношении управляющего зоопарком возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), однако позже оно было прекращено в связи с примирением сторон.
https://ria.ru/20230124/lev-1846973280.html
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происшествия, балахна, нижегородская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Балахна, Нижегородская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
12:33 26.01.2023 (обновлено: 13:16 26.01.2023)
 
В Балахне зоопарк оштрафовали после нападения львицы на сотрудницу

В Балахне зоопарк оштрафовали на 210 тысяч рублей после нападения львицы на сотрудницу

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Зоопарк "Маленькая страна" (ООО "Живые тропики") в нижегородском городе Балахна оштрафован на 210 тысяч рублей за выявленные нарушения требований охраны труда после нападения львицы на сотрудницу зверинца, сообщает трудовая инспекция Нижегородской области.
Инцидент произошел днем 13 октября: в ходе очистки вольера с хищниками на сотрудницу зоопарка напала львица. Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами, а зверя застрелили прибывшие на место сотрудники Росгвардии.
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"В ходе проведения расследования несчастного случая установлены нарушения порядка обучения по охране труда, правил по охране труда при выполнении работ в зоопарках, а также несоблюдение безопасности работников. В соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ООО "Живые тропики" привлечено к административной ответственности на сумму 210 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в отношении управляющего зоопарком возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), однако позже оно было прекращено в связи с примирением сторон.
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ПроисшествияБалахнаНижегородская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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