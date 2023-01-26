https://ria.ru/20230126/zoopark-1847554165.html
В Балахне зоопарк оштрафовали после нападения львицы на сотрудницу
В Балахне зоопарк оштрафовали после нападения львицы на сотрудницу - РИА Новости, 26.01.2023
В Балахне зоопарк оштрафовали после нападения львицы на сотрудницу
Зоопарк "Маленькая страна" (ООО "Живые тропики") в нижегородском городе Балахна оштрафован на 210 тысяч рублей за выявленные нарушения требований охраны труда... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:33
2023-01-26T12:33
2023-01-26T13:16
происшествия
балахна
нижегородская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_48249d5feab215000626c8542b6dfe99.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Зоопарк "Маленькая страна" (ООО "Живые тропики") в нижегородском городе Балахна оштрафован на 210 тысяч рублей за выявленные нарушения требований охраны труда после нападения львицы на сотрудницу зверинца, сообщает трудовая инспекция Нижегородской области. Инцидент произошел днем 13 октября: в ходе очистки вольера с хищниками на сотрудницу зоопарка напала львица. Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами, а зверя застрелили прибывшие на место сотрудники Росгвардии. "В ходе проведения расследования несчастного случая установлены нарушения порядка обучения по охране труда, правил по охране труда при выполнении работ в зоопарках, а также несоблюдение безопасности работников. В соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ООО "Живые тропики" привлечено к административной ответственности на сумму 210 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в отношении управляющего зоопарком возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), однако позже оно было прекращено в связи с примирением сторон.
https://ria.ru/20230124/lev-1846973280.html
https://ria.ru/20210522/napadenie-1733473414.html
балахна
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балахна, нижегородская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Балахна, Нижегородская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
12:33 26.01.2023 (обновлено: 13:16 26.01.2023)
В Балахне зоопарк оштрафовали после нападения львицы на сотрудницу
В Балахне зоопарк оштрафовали на 210 тысяч рублей после нападения львицы на сотрудницу