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Зеленский перестал быть возможным оппонентом для Путина, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2023
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Зеленский перестал быть возможным оппонентом для Путина, заявил Песков
Зеленский перестал быть возможным оппонентом для Путина, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2023
Зеленский перестал быть возможным оппонентом для Путина, заявил Песков
Владимир Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для президента РФ Владимира Путина, поскольку не исполнил своих обязательств по минским... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:12
2023-01-26T13:21
в мире
владимир зеленский
владимир путин
киев
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для президента РФ Владимира Путина, поскольку не исполнил своих обязательств по минским договоренностям, а вместо этого готовился к войне, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы знаем, с какими обещаниями господин Зеленский избирался президентом. Их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина", - сказал Песков.Ранее Зеленский заявил, что ему "неинтересно" встречаться и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, киев, россия, москва, дмитрий песков
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Киев, Россия, Москва, Дмитрий Песков
12:12 26.01.2023 (обновлено: 13:21 26.01.2023)
 
Зеленский перестал быть возможным оппонентом для Путина, заявил Песков

Представитель Кремля Песков: Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для Путина

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для президента РФ Владимира Путина, поскольку не исполнил своих обязательств по минским договоренностям, а вместо этого готовился к войне, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы знаем, с какими обещаниями господин Зеленский избирался президентом. Их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина", - сказал Песков.
Ранее Зеленский заявил, что ему "неинтересно" встречаться и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
Владимир Зеленский на совместном заседании конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
06:44
В США раскрыли цель западных элит на Украине
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКиевРоссияМоскваДмитрий Песков
 
 
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