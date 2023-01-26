https://ria.ru/20230126/zelenskiy-1847547781.html

Зеленский перестал быть возможным оппонентом для Путина, заявил Песков

Зеленский перестал быть возможным оппонентом для Путина, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2023

Зеленский перестал быть возможным оппонентом для Путина, заявил Песков

Владимир Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для президента РФ Владимира Путина, поскольку не исполнил своих обязательств по минским... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:12

2023-01-26T12:12

2023-01-26T13:21

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для президента РФ Владимира Путина, поскольку не исполнил своих обязательств по минским договоренностям, а вместо этого готовился к войне, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы знаем, с какими обещаниями господин Зеленский избирался президентом. Их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина", - сказал Песков.Ранее Зеленский заявил, что ему "неинтересно" встречаться и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.

https://ria.ru/20230126/ukraina-1847480824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, владимир путин, киев, россия, москва, дмитрий песков