https://ria.ru/20230126/zelenskiy-1847532680.html

Зеленский повторил отказ от переговоров с Путиным

Зеленский повторил отказ от переговоров с Путиным - РИА Новости, 26.01.2023

Зеленский повторил отказ от переговоров с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что ему "неинтересно" встречаться и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:32

2023-01-26T11:32

2023-01-26T12:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ему "неинтересно" встречаться и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно разговаривать. <...> Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России", — сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News. Политик отметил, что "не хочет воевать на территории России"."Я просто хочу, чтобы они как можно скорее прекратили войну и как можно скорее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, что если они покинут нашу территорию, то война прекратится. Вот и все", — добавил Зеленский.Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе украинский президент заявил, что не уверен, с кем проводить потенциальные переговоры, поскольку сомневается, что "Путин жив". Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в свою очередь посоветовал Зеленскому скорее осознать, что "Россия и Путин есть и будут". Осенью 2022 года Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к мирному урегулированию, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании договариваться.

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия