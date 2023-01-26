11:32 26.01.2023 (обновлено: 12:11 26.01.2023)
Зеленский повторил отказ от переговоров с Путиным
Президент Украины Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с Путиным
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ему "неинтересно" встречаться и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно разговаривать. <...> Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России", — сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News.
Политик отметил, что "не хочет воевать на территории России".
"Я просто хочу, чтобы они как можно скорее прекратили войну и как можно скорее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, что если они покинут нашу территорию, то война прекратится. Вот и все", — добавил Зеленский.
Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе украинский президент заявил, что не уверен, с кем проводить потенциальные переговоры, поскольку сомневается, что "Путин жив". Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в свою очередь посоветовал Зеленскому скорее осознать, что "Россия и Путин есть и будут".
Осенью 2022 года Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.
Москва неоднократно указывала, что готова к мирному урегулированию, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании договариваться.