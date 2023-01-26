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Зеленский повторил отказ от переговоров с Путиным - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/zelenskiy-1847532680.html
Зеленский повторил отказ от переговоров с Путиным
Зеленский повторил отказ от переговоров с Путиным - РИА Новости, 26.01.2023
Зеленский повторил отказ от переговоров с Путиным
Владимир Зеленский заявил, что ему "неинтересно" встречаться и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:32
2023-01-26T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ему "неинтересно" встречаться и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно разговаривать. &lt;...&gt; Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России", — сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News. Политик отметил, что "не хочет воевать на территории России"."Я просто хочу, чтобы они как можно скорее прекратили войну и как можно скорее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, что если они покинут нашу территорию, то война прекратится. Вот и все", — добавил Зеленский.Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе украинский президент заявил, что не уверен, с кем проводить потенциальные переговоры, поскольку сомневается, что "Путин жив". Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в свою очередь посоветовал Зеленскому скорее осознать, что "Россия и Путин есть и будут". Осенью 2022 года Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к мирному урегулированию, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании договариваться.
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия
11:32 26.01.2023 (обновлено: 12:11 26.01.2023)
 
Зеленский повторил отказ от переговоров с Путиным

Президент Украины Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с Путиным

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ему "неинтересно" встречаться и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно разговаривать. <...> Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России", — сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News.
Политик отметил, что "не хочет воевать на территории России".
"Я просто хочу, чтобы они как можно скорее прекратили войну и как можно скорее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, что если они покинут нашу территорию, то война прекратится. Вот и все", — добавил Зеленский.
Онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Владимир Зеленский мог войти в историю, а в итоге вляпался в нее
Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе украинский президент заявил, что не уверен, с кем проводить потенциальные переговоры, поскольку сомневается, что "Путин жив". Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в свою очередь посоветовал Зеленскому скорее осознать, что "Россия и Путин есть и будут".
Осенью 2022 года Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.
Москва неоднократно указывала, что готова к мирному урегулированию, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании договариваться.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 08:00
"Киев не выдержит". С украинцами перестали говорить по-человечески
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссия
 
 
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