https://ria.ru/20230126/zdanie-1847499766.html
В Днепропетровской области повреждено здание промышленного предприятия
В Днепропетровской области повреждено здание промышленного предприятия - РИА Новости, 26.01.2023
В Днепропетровской области повреждено здание промышленного предприятия
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о повреждении промышленного предприятия в результате обстрела. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:48
2023-01-26T09:48
2023-01-26T09:48
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о повреждении промышленного предприятия в результате обстрела. Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "Последствия атаки по промышленному предприятию устанавливаются", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230126/lutsk-1847494844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области повреждено здание промышленного предприятия
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении здания промышленного предприятия