https://ria.ru/20230126/zdanie-1847499766.html

В Днепропетровской области повреждено здание промышленного предприятия

В Днепропетровской области повреждено здание промышленного предприятия - РИА Новости, 26.01.2023

В Днепропетровской области повреждено здание промышленного предприятия

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о повреждении промышленного предприятия в результате обстрела. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:48

2023-01-26T09:48

2023-01-26T09:48

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о повреждении промышленного предприятия в результате обстрела. Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "Последствия атаки по промышленному предприятию устанавливаются", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230126/lutsk-1847494844.html

днепропетровская область

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днепропетровская область, украина