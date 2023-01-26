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Совфед назначил дату рассмотрения закона об отмене публикации деклараций - РИА Новости, 26.01.2023
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Совфед назначил дату рассмотрения закона об отмене публикации деклараций
Совфед назначил дату рассмотрения закона об отмене публикации деклараций - РИА Новости, 26.01.2023
Совфед назначил дату рассмотрения закона об отмене публикации деклараций
Совфед на заседании 1 февраля рассмотрит поправки в закон о публичной власти, которые отменяют обязанность парламентариев публиковать декларации о доходах и... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:33
2023-01-26T17:34
политика
владимир полетаев
александр башкин
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Совфед на заседании 1 февраля рассмотрит поправки в закон о публичной власти, которые отменяют обязанность парламентариев публиковать декларации о доходах и расходах, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы конституционного комитета СФ Владимир Полетаев. На соответствующий вопрос о дате рассмотрения закона сенаторами 1 февраля Полетаев ответил утвердительно. Политик также отметил, что лично он поддерживает принятие документа: "Я - да". Ранее член этого же комитета Александр Башкин сказал РИА Новости, что отмена публикации деклараций - это временная мера, связанная с текущей ситуацией, чтобы данные законодателей "не попали к врагу".
https://ria.ru/20230124/deklaratsii-1847049777.html
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политика, владимир полетаев, александр башкин, совет федерации рф
Политика, Владимир Полетаев, Александр Башкин, Совет Федерации РФ
17:33 26.01.2023 (обновлено: 17:34 26.01.2023)
 
Совфед назначил дату рассмотрения закона об отмене публикации деклараций

Совфед 1 февраля рассмотрит закон, отменяющий публикацию деклараций парламентариев

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации
Бланк налоговой декларации - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Бланк налоговой декларации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Совфед на заседании 1 февраля рассмотрит поправки в закон о публичной власти, которые отменяют обязанность парламентариев публиковать декларации о доходах и расходах, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы конституционного комитета СФ Владимир Полетаев.
На соответствующий вопрос о дате рассмотрения закона сенаторами 1 февраля Полетаев ответил утвердительно.
Политик также отметил, что лично он поддерживает принятие документа: "Я - да".
Ранее член этого же комитета Александр Башкин сказал РИА Новости, что отмена публикации деклараций - это временная мера, связанная с текущей ситуацией, чтобы данные законодателей "не попали к врагу".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 13:02
Песков рассказал о новом порядке публикаций деклараций парламентариями
 
ПолитикаВладимир ПолетаевАлександр БашкинСовет Федерации РФ
 
 
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