https://ria.ru/20230126/zakonotvorchestvo-1847670603.html

Совфед назначил дату рассмотрения закона об отмене публикации деклараций

Совфед назначил дату рассмотрения закона об отмене публикации деклараций - РИА Новости, 26.01.2023

Совфед назначил дату рассмотрения закона об отмене публикации деклараций

Совфед на заседании 1 февраля рассмотрит поправки в закон о публичной власти, которые отменяют обязанность парламентариев публиковать декларации о доходах и... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:33

2023-01-26T17:33

2023-01-26T17:34

политика

владимир полетаев

александр башкин

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Совфед на заседании 1 февраля рассмотрит поправки в закон о публичной власти, которые отменяют обязанность парламентариев публиковать декларации о доходах и расходах, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы конституционного комитета СФ Владимир Полетаев. На соответствующий вопрос о дате рассмотрения закона сенаторами 1 февраля Полетаев ответил утвердительно. Политик также отметил, что лично он поддерживает принятие документа: "Я - да". Ранее член этого же комитета Александр Башкин сказал РИА Новости, что отмена публикации деклараций - это временная мера, связанная с текущей ситуацией, чтобы данные законодателей "не попали к врагу".

https://ria.ru/20230124/deklaratsii-1847049777.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владимир полетаев, александр башкин, совет федерации рф