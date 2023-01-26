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Постпред России при ЮНЕСКО рассказала, как представили Одессу в организации - РИА Новости, 26.01.2023
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Постпред России при ЮНЕСКО рассказала, как представили Одессу в организации
Постпред России при ЮНЕСКО рассказала, как представили Одессу в организации - РИА Новости, 26.01.2023
Постпред России при ЮНЕСКО рассказала, как представили Одессу в организации
Досье на Одессу как объект исторического наследия ЮНЕСКО было частично составлено из цитат блогеров и Wikipedia, многие подлинные документы задействованы не... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:42
2023-01-26T14:49
одесса
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одри азуле
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Досье на Одессу как объект исторического наследия ЮНЕСКО было частично составлено из цитат блогеров и Wikipedia, многие подлинные документы задействованы не были, заявила врио постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко. Ранее стало известно, что исторический центр Одессы признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой. "За этим решением стояла даже не сама Украина, сколько ее покровители. Досье составляли греческие и итальянские эксперты - в такой спешке, что частями оно состоит из полностью скопированных страниц блогеров, туристических заметок, Wikipedia и прочего. Ни архивы Одесской области, ни паспорта культурного наследия и памятников, ни многие другие подлинные документы не были задействованы при составлении заявки города, она была очень слабой", - сказала Довгаленко в эфире "России 24". Она добавила, что именно в этом при рассмотрении Одессы как объекта наследия ЮНЕСКО и состояли претензии российской стороны. Как отмечало ранее агентство Франс Пресс, в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия, 6 стран поддержали заявку города, 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против. Как отметила глава организации Одри Азуле, данный шаг "отражает коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений". В МИД РФ заявили, что это решение было "наскоком продавлено" представителями западных стран, оно не подкреплено необходимой экспертизой. Единственную угрозу Одессе представляет украинский режим, уничтожающий памятники великим основателям и защитникам города, добавили в российском МИД.
https://ria.ru/20230126/odessa-1847590300.html
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одесса, россия, украина, одри азуле, юнеско, wikipedia, в мире
Одесса, Россия, Украина, Одри Азуле, ЮНЕСКО, Wikipedia, В мире
14:42 26.01.2023 (обновлено: 14:49 26.01.2023)
 
Постпред России при ЮНЕСКО рассказала, как представили Одессу в организации

Постпред России при ЮНЕСКО: досье на Одессу составили из Wikipedia и цитат блогеров

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Сергей Поляков
Перейти в медиабанк
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Досье на Одессу как объект исторического наследия ЮНЕСКО было частично составлено из цитат блогеров и Wikipedia, многие подлинные документы задействованы не были, заявила врио постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.
Ранее стало известно, что исторический центр Одессы признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой.
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"За этим решением стояла даже не сама Украина, сколько ее покровители. Досье составляли греческие и итальянские эксперты - в такой спешке, что частями оно состоит из полностью скопированных страниц блогеров, туристических заметок, Wikipedia и прочего. Ни архивы Одесской области, ни паспорта культурного наследия и памятников, ни многие другие подлинные документы не были задействованы при составлении заявки города, она была очень слабой", - сказала Довгаленко в эфире "России 24".
Она добавила, что именно в этом при рассмотрении Одессы как объекта наследия ЮНЕСКО и состояли претензии российской стороны.
Как отмечало ранее агентство Франс Пресс, в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия, 6 стран поддержали заявку города, 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против. Как отметила глава организации Одри Азуле, данный шаг "отражает коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений". В МИД РФ заявили, что это решение было "наскоком продавлено" представителями западных стран, оно не подкреплено необходимой экспертизой. Единственную угрозу Одессе представляет украинский режим, уничтожающий памятники великим основателям и защитникам города, добавили в российском МИД.
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