https://ria.ru/20230126/yaponiya-1847481499.html

В Японии начали уничтожение трех тысяч уток из-за вспышки птичьего гриппа

В Японии начали уничтожение трех тысяч уток из-за вспышки птичьего гриппа - РИА Новости, 26.01.2023

В Японии начали уничтожение трех тысяч уток из-за вспышки птичьего гриппа

Новая вспышка птичьего гриппа зафиксирована в японской префектуре Сайтама, началось уничтожение около 3 тысяч уток, говорится в сообщении местной администрации. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T06:59

2023-01-26T06:59

2023-01-26T06:59

япония

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ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Новая вспышка птичьего гриппа зафиксирована в японской префектуре Сайтама, началось уничтожение около 3 тысяч уток, говорится в сообщении местной администрации. Введен карантин на транспортировку птиц в радиусе трех километров вокруг фермы. Как ожидается, работы по дезинфекции фермы и оборудования завершатся к 29 января. С учетом последней вспышки число уничтоженных из-за птичьего гриппа птиц в Японии в этом сезоне приближается к отметке в 11 миллионов. Это является антирекордом. В позапрошлом сезоне, который нанес самый масштабный ущерб птицеводству из-за птичьего гриппа, с ноября 2020 года по конец марта 2021-го было уничтожено 9,87 миллиона кур, произошло 52 вспышки в 18 префектурах. Эксперты связывают рост числа заражений с более ранним, чем обычно, прилетом перелетных птиц - уже в конце сентября, и распространением вируса в различных регионах. Птичий грипп стал одной из причин взлетевших до 29-летнего максимума цен на куриные яйца в Японии.

https://ria.ru/20230124/tyuleni-1847057578.html

япония

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япония, сайтама (город)