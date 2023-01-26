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В Японии начали уничтожение трех тысяч уток из-за вспышки птичьего гриппа
В Японии начали уничтожение трех тысяч уток из-за вспышки птичьего гриппа - РИА Новости, 26.01.2023
В Японии начали уничтожение трех тысяч уток из-за вспышки птичьего гриппа
Новая вспышка птичьего гриппа зафиксирована в японской префектуре Сайтама, началось уничтожение около 3 тысяч уток, говорится в сообщении местной администрации. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T06:59
2023-01-26T06:59
2023-01-26T06:59
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ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Новая вспышка птичьего гриппа зафиксирована в японской префектуре Сайтама, началось уничтожение около 3 тысяч уток, говорится в сообщении местной администрации. Введен карантин на транспортировку птиц в радиусе трех километров вокруг фермы. Как ожидается, работы по дезинфекции фермы и оборудования завершатся к 29 января. С учетом последней вспышки число уничтоженных из-за птичьего гриппа птиц в Японии в этом сезоне приближается к отметке в 11 миллионов. Это является антирекордом. В позапрошлом сезоне, который нанес самый масштабный ущерб птицеводству из-за птичьего гриппа, с ноября 2020 года по конец марта 2021-го было уничтожено 9,87 миллиона кур, произошло 52 вспышки в 18 префектурах. Эксперты связывают рост числа заражений с более ранним, чем обычно, прилетом перелетных птиц - уже в конце сентября, и распространением вируса в различных регионах. Птичий грипп стал одной из причин взлетевших до 29-летнего максимума цен на куриные яйца в Японии.
https://ria.ru/20230124/tyuleni-1847057578.html
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япония, сайтама (город)
В Японии начали уничтожение трех тысяч уток из-за вспышки птичьего гриппа
В Японии началось уничтожение около трех тысяч уток из-за новой вспышки птичьего гриппа
ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Новая вспышка птичьего гриппа зафиксирована в японской префектуре Сайтама, началось уничтожение около 3 тысяч уток, говорится в сообщении местной администрации.
"Накануне на птицеферме в городе Гёда был выявлен подозрительный случай. Сегодня в результате детальной проверки было подтверждено заражение высокопатогенным птичьим гриппом", - сообщила администрация, отметив, что началось уничтожение около 3 тысяч уток.
Введен карантин на транспортировку птиц в радиусе трех километров вокруг фермы. Как ожидается, работы по дезинфекции фермы и оборудования завершатся к 29 января.
С учетом последней вспышки число уничтоженных из-за птичьего гриппа птиц в Японии в этом сезоне приближается к отметке в 11 миллионов. Это является антирекордом. В позапрошлом сезоне, который нанес самый масштабный ущерб птицеводству из-за птичьего гриппа, с ноября 2020 года по конец марта 2021-го было уничтожено 9,87 миллиона кур, произошло 52 вспышки в 18 префектурах.
Эксперты связывают рост числа заражений с более ранним, чем обычно, прилетом перелетных птиц - уже в конце сентября, и распространением вируса в различных регионах. Птичий грипп стал одной из причин взлетевших до 29-летнего максимума цен на куриные яйца в Японии.