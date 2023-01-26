https://ria.ru/20230126/yandeks-1847556469.html
Сотрудник "Яндекса" слил в сеть часть исходного кода
Сотрудник "Яндекса" слил в сеть часть исходного кода - РИА Новости, 26.01.2023
Сотрудник "Яндекса" слил в сеть часть исходного кода
Фрагменты старого исходного кода выложил в интернет сотрудник "Яндекса", сообщил РИА Новости источник, близкий к компании. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:38
2023-01-26T12:38
2023-01-26T13:23
яндекс
происшествия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Фрагменты старого исходного кода выложил в интернет сотрудник "Яндекса", сообщил РИА Новости источник, близкий к компании."Это один из сотрудников, никаких хакеров",— уточнил собеседник агентства.Кроме того, он подчеркнул, что никакого взлома не было и угрозы для данных пользователей нет, сейчас проводится внутреннее расследование. В четверг утром в Telegram-каналах появилась информация, что злоумышленники выложили в общий доступ 45 гигабайт исходных кодов "Яндекса". Компания использует эти данные в своих продуктах в первоначальном виде. Утверждалось, что были выложены коды от большинства сервисов — от "Почты" и "Такси", до "Музыки" и "Облака".В свою очередь, в пресс-службе компании рассказали РИА Новости, что "никакого взлома не было".В компании заверили, что сейчас нет какой-либо угрозы для работоспособности платформы.
https://ria.ru/20221221/yandeks-1840331535.html
https://ria.ru/20230124/dannye-1847045290.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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яндекс, происшествия
12:38 26.01.2023 (обновлено: 13:23 26.01.2023)
Сотрудник "Яндекса" слил в сеть часть исходного кода
Сотрудник "Яндекса" слил в сеть фрагменты старого исходного кода
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Фрагменты старого исходного кода выложил в интернет сотрудник "Яндекса", сообщил РИА Новости источник, близкий к компании.
"Это один из сотрудников, никаких хакеров",— уточнил собеседник агентства.
Кроме того, он подчеркнул, что никакого взлома не было и угрозы для данных пользователей нет, сейчас проводится внутреннее расследование.
В четверг утром в Telegram-каналах появилась информация, что злоумышленники выложили в общий доступ 45 гигабайт исходных кодов "Яндекса". Компания использует эти данные в своих продуктах в первоначальном виде.
Утверждалось, что были выложены коды от большинства сервисов — от "Почты" и "Такси", до "Музыки" и "Облака".
В свою очередь, в пресс-службе компании рассказали РИА Новости, что "никакого взлома не было".
"Служба безопасности "Яндекса" обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория (место хранения кодов для последующей работы с ними. — Прим. ред.). Однако их содержимое отличается от текущей версии репозитория, которая используется в сервисах "Яндекса", — уточнили специалисты.
В компании заверили, что сейчас нет какой-либо угрозы для работоспособности платформы.