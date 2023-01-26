https://ria.ru/20230126/yandeks-1847556469.html

Сотрудник "Яндекса" слил в сеть часть исходного кода

Сотрудник "Яндекса" слил в сеть часть исходного кода - РИА Новости, 26.01.2023

Сотрудник "Яндекса" слил в сеть часть исходного кода

Фрагменты старого исходного кода выложил в интернет сотрудник "Яндекса", сообщил РИА Новости источник, близкий к компании. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:38

2023-01-26T12:38

2023-01-26T13:23

яндекс

происшествия

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Фрагменты старого исходного кода выложил в интернет сотрудник "Яндекса", сообщил РИА Новости источник, близкий к компании."Это один из сотрудников, никаких хакеров",— уточнил собеседник агентства.Кроме того, он подчеркнул, что никакого взлома не было и угрозы для данных пользователей нет, сейчас проводится внутреннее расследование. В четверг утром в Telegram-каналах появилась информация, что злоумышленники выложили в общий доступ 45 гигабайт исходных кодов "Яндекса". Компания использует эти данные в своих продуктах в первоначальном виде. Утверждалось, что были выложены коды от большинства сервисов — от "Почты" и "Такси", до "Музыки" и "Облака".В свою очередь, в пресс-службе компании рассказали РИА Новости, что "никакого взлома не было".В компании заверили, что сейчас нет какой-либо угрозы для работоспособности платформы.

https://ria.ru/20221221/yandeks-1840331535.html

https://ria.ru/20230124/dannye-1847045290.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

яндекс, происшествия