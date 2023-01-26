https://ria.ru/20230126/vzryvy-1847502990.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Виннице и Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Виннице и Одессе - РИА Новости, 26.01.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Виннице и Одессе
Взрывы слышны в Виннице и Одессе, сообщает в четверг украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:05
2023-01-26T10:05
2023-01-26T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
винница
одесса
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в Виннице и Одессе, сообщает в четверг украинское интернет-издание "Страна.ua".Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины."Пишут о взрывах в Виннице. Одесские телеграм-каналы сообщают о взрыве", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.По информации издания, предположительно, взрывы связаны с работой противовоздушной обороны.Ранее в четверг украинские СМИ писали о взрывах в Николаевской области.
https://ria.ru/20230126/ugledar-1847488736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, винница, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винница, Одесса
10:05 26.01.2023 (обновлено: 10:13 26.01.2023)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Виннице и Одессе
Издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Виннице и Одессе