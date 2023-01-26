https://ria.ru/20230126/vzryvy-1847502990.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Виннице и Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Виннице и Одессе - РИА Новости, 26.01.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Виннице и Одессе

Взрывы слышны в Виннице и Одессе, сообщает в четверг украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T10:05

2023-01-26T10:05

2023-01-26T10:13

специальная военная операция на украине

в мире

винница

одесса

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в Виннице и Одессе, сообщает в четверг украинское интернет-издание "Страна.ua".Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины."Пишут о взрывах в Виннице. Одесские телеграм-каналы сообщают о взрыве", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.По информации издания, предположительно, взрывы связаны с работой противовоздушной обороны.Ранее в четверг украинские СМИ писали о взрывах в Николаевской области.

https://ria.ru/20230126/ugledar-1847488736.html

винница

одесса

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, винница, одесса