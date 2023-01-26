https://ria.ru/20230126/vzryv-1847523730.html

В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 26.01.2023

В Киеве прогремел взрыв

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил взрыве в украинской столице. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:11

2023-01-26T11:11

2023-01-26T11:26

в мире

украина

специальная военная операция на украине

виталий кличко

киев

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил взрыве в украинской столице."Взрыв в Киеве! Будьте в укрытиях", - написал он в своем Telegram-канале.В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Перед этим на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, пока ее не отменяли.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, украина, виталий кличко, киев