https://ria.ru/20230126/vzryv-1847523730.html
В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 26.01.2023
В Киеве прогремел взрыв
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил взрыве в украинской столице. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:11
2023-01-26T11:11
2023-01-26T11:26
в мире
украина
специальная военная операция на украине
виталий кличко
киев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил взрыве в украинской столице."Взрыв в Киеве! Будьте в укрытиях", - написал он в своем Telegram-канале.В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Перед этим на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, пока ее не отменяли.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, виталий кличко, киев
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