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Мишустин объяснил, как жители новых регионов будут получать выплаты - РИА Новости, 26.01.2023
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Мишустин объяснил, как жители новых регионов будут получать выплаты
Мишустин объяснил, как жители новых регионов будут получать выплаты - РИА Новости, 26.01.2023
Мишустин объяснил, как жители новых регионов будут получать выплаты
Жители новых регионов будут получать выплаты по больничным, компенсации и пенсии в соответствии с законами РФ, соответствующие законопроекты подготовлены... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:43
2023-01-26T15:43
общество
здоровье - общество
россия
луганская народная республика
михаил мишустин
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Жители новых регионов будут получать выплаты по больничным, компенсации и пенсии в соответствии с законами РФ, соответствующие законопроекты подготовлены правительством, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Законопроект направлен на включение новых российских субъектов в систему обязательного социального страхования. Это гарантирует их жителям оплату больничных. В документе определены и правила назначения по отечественным нормам пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет, которые раньше не предусматривались в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях", - сказал Мишустин на заседании правительства. Он добавил, что жители этих регионов смогут получать и компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях в соответствии с российскими законами. Пенсии для жителей этих регионов, как сказал Мишустин, также будут назначаться по российским нормам. "Следующий значимый законопроект - о пенсионном обеспечении в новых регионах. Он предусматривает, что с первого марта пенсии для их жителей станут назначаться по заявлениям по российским нормам", - заявил Мишустин.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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общество, здоровье - общество, россия, луганская народная республика, михаил мишустин, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Михаил Мишустин, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
15:43 26.01.2023
 
Мишустин объяснил, как жители новых регионов будут получать выплаты

Мишустин: жители новых регионов получат выплаты, компенсации и пенсии по законам России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Жители новых регионов будут получать выплаты по больничным, компенсации и пенсии в соответствии с законами РФ, соответствующие законопроекты подготовлены правительством, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Законопроект направлен на включение новых российских субъектов в систему обязательного социального страхования. Это гарантирует их жителям оплату больничных. В документе определены и правила назначения по отечественным нормам пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет, которые раньше не предусматривались в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях", - сказал Мишустин на заседании правительства.
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Он добавил, что жители этих регионов смогут получать и компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях в соответствии с российскими законами.
Пенсии для жителей этих регионов, как сказал Мишустин, также будут назначаться по российским нормам.
"Следующий значимый законопроект - о пенсионном обеспечении в новых регионах. Он предусматривает, что с первого марта пенсии для их жителей станут назначаться по заявлениям по российским нормам", - заявил Мишустин.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияЛуганская Народная РеспубликаМихаил МишустинДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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