https://ria.ru/20230126/vozdukh-1847685120.html

Воздух Москвы стал чище до 35 процентов в новогодние праздники

Воздух Москвы стал чище до 35 процентов в новогодние праздники - РИА Новости, 26.01.2023

Воздух Москвы стал чище до 35 процентов в новогодние праздники

Воздух Москвы стал чище до 35% в новогодние праздники, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосэкомониторинга". РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T18:12

2023-01-26T18:12

2023-01-26T18:12

общество

москва

мосэкомониторинг

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Воздух Москвы стал чище до 35% в новогодние праздники, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосэкомониторинга". В пресс-службе отметили, что в период с 1 по 8 января температура воздуха менялась от оттепелей до сильных морозов с осадками в виде дождей и снегопадов. Тем не менее, всю праздничную неделю наблюдались умеренные и интенсивные условия рассеивания с кратковременным эпизодом ослабления в вечерние часы 8 января. Но даже при ослаблении условий рассевания концентрации загрязняющих веществ в атмосфере не превышали установленных нормативов. "По результатам круглосуточного мониторинга зафиксирован низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, в период с 1 по 8 января 2023 года вблизи автотрасс концентрации диоксида азота были ниже на 14%, оксида углерода - на 25%, а концентрации взвешенных частиц РМ10 - на 35%, чем в период с 24 по 31 декабря 2022 года", - рассказали в "Мосэкомониторинге". В пресс-службе добавили, что такое снижение стало возможным благодаря свободным от автомобилей дорогам, ведь автотранспорт – важный фактор в загрязнении атмосферного воздуха.

https://ria.ru/20230120/ukrasheniya-1846161806.html

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Кирилл Волков

общество, москва, мосэкомониторинг