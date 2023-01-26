https://ria.ru/20230126/vozdukh-1847685120.html
Воздух Москвы стал чище до 35 процентов в новогодние праздники
Воздух Москвы стал чище до 35 процентов в новогодние праздники - РИА Новости, 26.01.2023
Воздух Москвы стал чище до 35 процентов в новогодние праздники
Воздух Москвы стал чище до 35% в новогодние праздники, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосэкомониторинга". РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:12
2023-01-26T18:12
2023-01-26T18:12
общество
москва
мосэкомониторинг
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Воздух Москвы стал чище до 35% в новогодние праздники, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосэкомониторинга". В пресс-службе отметили, что в период с 1 по 8 января температура воздуха менялась от оттепелей до сильных морозов с осадками в виде дождей и снегопадов. Тем не менее, всю праздничную неделю наблюдались умеренные и интенсивные условия рассеивания с кратковременным эпизодом ослабления в вечерние часы 8 января. Но даже при ослаблении условий рассевания концентрации загрязняющих веществ в атмосфере не превышали установленных нормативов. "По результатам круглосуточного мониторинга зафиксирован низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, в период с 1 по 8 января 2023 года вблизи автотрасс концентрации диоксида азота были ниже на 14%, оксида углерода - на 25%, а концентрации взвешенных частиц РМ10 - на 35%, чем в период с 24 по 31 декабря 2022 года", - рассказали в "Мосэкомониторинге". В пресс-службе добавили, что такое снижение стало возможным благодаря свободным от автомобилей дорогам, ведь автотранспорт – важный фактор в загрязнении атмосферного воздуха.
https://ria.ru/20230120/ukrasheniya-1846161806.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мосэкомониторинг
Общество, Москва, Мосэкомониторинг
Воздух Москвы стал чище до 35 процентов в новогодние праздники
"Мосэкомониторинг": московский воздух стал чище до 35 процентов в новогодние праздники
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Воздух Москвы стал чище до 35% в новогодние праздники, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосэкомониторинга".
В пресс-службе отметили, что в период с 1 по 8 января температура воздуха менялась от оттепелей до сильных морозов с осадками в виде дождей и снегопадов. Тем не менее, всю праздничную неделю наблюдались умеренные и интенсивные условия рассеивания с кратковременным эпизодом ослабления в вечерние часы 8 января. Но даже при ослаблении условий рассевания концентрации загрязняющих веществ в атмосфере не превышали установленных нормативов.
"По результатам круглосуточного мониторинга зафиксирован низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, в период с 1 по 8 января 2023 года вблизи автотрасс концентрации диоксида азота были ниже на 14%, оксида углерода - на 25%, а концентрации взвешенных частиц РМ10 - на 35%, чем в период с 24 по 31 декабря 2022 года", - рассказали в "Мосэкомониторинге". В пресс-службе добавили, что такое снижение стало возможным благодаря свободным от автомобилей дорогам, ведь автотранспорт – важный фактор в загрязнении атмосферного воздуха.