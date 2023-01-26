https://ria.ru/20230126/verzilov-1847658034.html

Источник: против Верзилова* возбудили дело о фейках о российской армии

Источник: против Верзилова* возбудили дело о фейках о российской армии - РИА Новости, 26.01.2023

Источник: против Верзилова* возбудили дело о фейках о российской армии

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в распространении фейков о российской армии участнику группы Pussy Riot и издателю "Медиазоны"** Петру Верзилову*,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:06

2023-01-26T17:06

2023-01-26T17:06

происшествия

россия

петр верзилов

pussy riot

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в распространении фейков о российской армии участнику группы Pussy Riot и издателю "Медиазоны"** Петру Верзилову*, сообщил РИА Новости информированный источник. "Верзилову* предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ после его публикаций в социальных сетях", - рассказал собеседник агентства. Адвокат Верзилова* Леонид Соловьев не смог это подтвердить или опровергнуть, отметив в разговоре с РИА Новости, что с него взяли подписку о неразглашении. Санкция п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической или иной ненависти) подразумевает вплоть до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Ранее Верзилова* объявили в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы 9 января отклонил ходатайство. Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. "Медиазона"** – интернет-СМИ, специализирующееся на судебной и правоохранительной сферах.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20220124/sud-1769232019.html

https://ria.ru/20230126/medusa-1847611596.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, петр верзилов, pussy riot