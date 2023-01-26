https://ria.ru/20230126/verzilov-1847658034.html
Источник: против Верзилова* возбудили дело о фейках о российской армии
Источник: против Верзилова* возбудили дело о фейках о российской армии - РИА Новости, 26.01.2023
Источник: против Верзилова* возбудили дело о фейках о российской армии
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в распространении фейков о российской армии участнику группы Pussy Riot и издателю "Медиазоны"** Петру Верзилову*,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:06
2023-01-26T17:06
2023-01-26T17:06
происшествия
россия
петр верзилов
pussy riot
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в распространении фейков о российской армии участнику группы Pussy Riot и издателю "Медиазоны"** Петру Верзилову*, сообщил РИА Новости информированный источник. "Верзилову* предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ после его публикаций в социальных сетях", - рассказал собеседник агентства. Адвокат Верзилова* Леонид Соловьев не смог это подтвердить или опровергнуть, отметив в разговоре с РИА Новости, что с него взяли подписку о неразглашении. Санкция п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической или иной ненависти) подразумевает вплоть до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Ранее Верзилова* объявили в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы 9 января отклонил ходатайство. Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. "Медиазона"** – интернет-СМИ, специализирующееся на судебной и правоохранительной сферах.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20220124/sud-1769232019.html
https://ria.ru/20230126/medusa-1847611596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, петр верзилов, pussy riot
Происшествия, Россия, Петр Верзилов, Pussy Riot
Источник: против Верзилова* возбудили дело о фейках о российской армии
Против участника Pussy Riot Верзилова возбудили дело о фейках о российской армии
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в распространении фейков о российской армии участнику группы Pussy Riot и издателю "Медиазоны"** Петру Верзилову*, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Верзилову* предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ после его публикаций в социальных сетях", - рассказал собеседник агентства.
Адвокат Верзилова* Леонид Соловьев не смог это подтвердить или опровергнуть, отметив в разговоре с РИА Новости, что с него взяли подписку о неразглашении.
Санкция п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической или иной ненависти) подразумевает вплоть до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Ранее Верзилова* объявили в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы 9 января отклонил ходатайство.
Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. "Медиазона"** – интернет-СМИ, специализирующееся на судебной и правоохранительной сферах.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** СМИ, выполняющее функции иноагента в России.