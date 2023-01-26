https://ria.ru/20230126/vera-1847523177.html

В Госдуме рассказали об отношении к вере в рядах российской армии

В Госдуме рассказали об отношении к вере в рядах российской армии - РИА Новости, 26.01.2023

В Госдуме рассказали об отношении к вере в рядах российской армии

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что около 70% личного состава Вооруженных сил РФ - верующие люди. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:10

2023-01-26T11:10

2023-01-26T11:10

религия

безопасность

андрей картаполов

россия

госдума рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что около 70% личного состава Вооруженных сил РФ - верующие люди. "Верующие военнослужащие составляют около 70% численности личного состава (ВС РФ)", - заявил Картаполов на круглом столе "Церковь, государство, армия: историческая традиция и современные аспекты соработничества" в Госдуме, ссылаясь на опросы, проведенные Научно-исследовательским центром ВС РФ. Также он отметил, что потребность в институте военного духовенства высока в условиях специальной военной операции, в связи с чем систему взаимодействия церкви и армии следует совершенствовать.

https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1843401474.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, андрей картаполов, россия, госдума рф, вооруженные силы рф