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В Госдуме рассказали об отношении к вере в рядах российской армии - РИА Новости, 26.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230126/vera-1847523177.html
В Госдуме рассказали об отношении к вере в рядах российской армии
В Госдуме рассказали об отношении к вере в рядах российской армии - РИА Новости, 26.01.2023
В Госдуме рассказали об отношении к вере в рядах российской армии
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что около 70% личного состава Вооруженных сил РФ - верующие люди. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:10
2023-01-26T11:10
религия
безопасность
андрей картаполов
россия
госдума рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что около 70% личного состава Вооруженных сил РФ - верующие люди. "Верующие военнослужащие составляют около 70% численности личного состава (ВС РФ)", - заявил Картаполов на круглом столе "Церковь, государство, армия: историческая традиция и современные аспекты соработничества" в Госдуме, ссылаясь на опросы, проведенные Научно-исследовательским центром ВС РФ. Также он отметил, что потребность в институте военного духовенства высока в условиях специальной военной операции, в связи с чем систему взаимодействия церкви и армии следует совершенствовать.
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безопасность, андрей картаполов, россия, госдума рф, вооруженные силы рф
Религия, Безопасность, Андрей Картаполов, Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
11:10 26.01.2023
 
В Госдуме рассказали об отношении к вере в рядах российской армии

Картаполов оценил долю верующих среди личного состава российской армии в 70 процентов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкСвященники на торжественной церемонии, посвященной началу боевой вахты комплекса ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе
Священники на торжественной церемонии, посвященной началу боевой вахты комплекса ПВО С-400 Триумф в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Священники на торжественной церемонии, посвященной началу боевой вахты комплекса ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что около 70% личного состава Вооруженных сил РФ - верующие люди.
"Верующие военнослужащие составляют около 70% численности личного состава (ВС РФ)", - заявил Картаполов на круглом столе "Церковь, государство, армия: историческая традиция и современные аспекты соработничества" в Госдуме, ссылаясь на опросы, проведенные Научно-исследовательским центром ВС РФ.
Также он отметил, что потребность в институте военного духовенства высока в условиях специальной военной операции, в связи с чем систему взаимодействия церкви и армии следует совершенствовать.
Участники спецоперации встретили Рождество в одном из храмов ЗВО - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 17:23
Участники спецоперации встретили Рождество в одном из храмов ЗВОРоссийские военнослужащие приняли участие в рождественском богослужении в одном из храмов Западного военного округа. Вместе с ними встретили Рождество и недавно мобилизованные, а также те, кто завершил подготовку и боевое слаживание в учебных центрах Минобороны России и на полигонах ЗВО.
 
РелигияБезопасностьАндрей КартаполовРоссияГосдума РФВооруженные силы РФ
 
 
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