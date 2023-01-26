Венгрия призвала "супердержавы" к мирным переговорам вместо отправки оружия
Глава МИД Венгрии призвал "супердержавы" начать мирные переговоры вместо отправки оружия
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал "супердержавы" начать мирные переговоры по Украине вместо обсуждения поставок оружия.
"Мы верим, что вместо того, чтобы поставлять все больше оружия, стоит сконцентрироваться на том, чтобы наступило прекращение огня и начались мирные переговоры... Я прошу представителей больших и сильных стран, так называемых "супердержав", сесть за стол переговоров и начать разговор о том, как можно достичь мира по соседству с нами, вместо того, чтобы продлевать войну", - сказал Сийярто, выступая на заседании Совета безопасности ООН. Трансляция велась в Facebook*.
Он отметил, что "Венгрия и венгерская нация уже заплатили большую цену" в этом конфликте, поскольку наряду с украинцами погибают и закарпатские венгры, мобилизованные в украинскую армию, а сама Венгрия ощущает негативные экономические последствия конфликта.
Сийярто подчеркнул, что в международном политическом дискурсе "военная риторика звучит очень громко, а мирная риторика практически не слышна" и призвал это изменить.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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