https://ria.ru/20230126/vengriya-1847730201.html

Венгрия призвала "супердержавы" к мирным переговорам вместо отправки оружия

Венгрия призвала "супердержавы" к мирным переговорам вместо отправки оружия - РИА Новости, 26.01.2023

Венгрия призвала "супердержавы" к мирным переговорам вместо отправки оружия

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал "супердержавы" начать мирные переговоры по Украине вместо обсуждения поставок РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T22:51

2023-01-26T22:51

2023-01-26T22:51

в мире

россия

петер сийярто

украина

венгрия

сергей лавров

дмитрий песков

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844427973_0:86:2001:1211_1920x0_80_0_0_a226d6b6cc5f49982c3d5299ccc44355.jpg

БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал "супердержавы" начать мирные переговоры по Украине вместо обсуждения поставок оружия. Он отметил, что "Венгрия и венгерская нация уже заплатили большую цену" в этом конфликте, поскольку наряду с украинцами погибают и закарпатские венгры, мобилизованные в украинскую армию, а сама Венгрия ощущает негативные экономические последствия конфликта. Сийярто подчеркнул, что в международном политическом дискурсе "военная риторика звучит очень громко, а мирная риторика практически не слышна" и призвал это изменить. В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230126/vooruzheniya-1847674478.html

россия

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, петер сийярто, украина, венгрия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, ситуация в днр и лнр, оон