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Венгрия призвала "супердержавы" к мирным переговорам вместо отправки оружия - РИА Новости, 26.01.2023
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Венгрия призвала "супердержавы" к мирным переговорам вместо отправки оружия
Венгрия призвала "супердержавы" к мирным переговорам вместо отправки оружия - РИА Новости, 26.01.2023
Венгрия призвала "супердержавы" к мирным переговорам вместо отправки оружия
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал "супердержавы" начать мирные переговоры по Украине вместо обсуждения поставок РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T22:51
2023-01-26T22:51
в мире
россия
петер сийярто
украина
венгрия
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал "супердержавы" начать мирные переговоры по Украине вместо обсуждения поставок оружия. Он отметил, что "Венгрия и венгерская нация уже заплатили большую цену" в этом конфликте, поскольку наряду с украинцами погибают и закарпатские венгры, мобилизованные в украинскую армию, а сама Венгрия ощущает негативные экономические последствия конфликта. Сийярто подчеркнул, что в международном политическом дискурсе "военная риторика звучит очень громко, а мирная риторика практически не слышна" и призвал это изменить. В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, россия, петер сийярто, украина, венгрия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, ситуация в днр и лнр, оон
В мире, Россия, Петер Сийярто, Украина, Венгрия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, ООН
22:51 26.01.2023
 
Венгрия призвала "супердержавы" к мирным переговорам вместо отправки оружия

Глава МИД Венгрии призвал "супердержавы" начать мирные переговоры вместо отправки оружия

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал "супердержавы" начать мирные переговоры по Украине вместо обсуждения поставок оружия.

"Мы верим, что вместо того, чтобы поставлять все больше оружия, стоит сконцентрироваться на том, чтобы наступило прекращение огня и начались мирные переговоры... Я прошу представителей больших и сильных стран, так называемых "супердержав", сесть за стол переговоров и начать разговор о том, как можно достичь мира по соседству с нами, вместо того, чтобы продлевать войну", - сказал Сийярто, выступая на заседании Совета безопасности ООН. Трансляция велась в Facebook*.

Он отметил, что "Венгрия и венгерская нация уже заплатили большую цену" в этом конфликте, поскольку наряду с украинцами погибают и закарпатские венгры, мобилизованные в украинскую армию, а сама Венгрия ощущает негативные экономические последствия конфликта.
Сийярто подчеркнул, что в международном политическом дискурсе "военная риторика звучит очень громко, а мирная риторика практически не слышна" и призвал это изменить.
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В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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В миреРоссияПетер СийяртоУкраинаВенгрияСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОСитуация в ДНР и ЛНРООН
 
 
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