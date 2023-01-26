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Мирное урегулирование на Украине может занять месяцы и годы, считает Орбан - РИА Новости, 26.01.2023
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Мирное урегулирование на Украине может занять месяцы и годы, считает Орбан
Мирное урегулирование на Украине может занять месяцы и годы, считает Орбан - РИА Новости, 26.01.2023
Мирное урегулирование на Украине может занять месяцы и годы, считает Орбан
Необходимо мирное урегулирование кризиса на Украине, однако оно может занять "месяцы и даже годы", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимая в... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T23:10
2023-01-26T23:10
в мире
украина
виктор орбан
ситуация в днр и лнр
россия
венгрия
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БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Необходимо мирное урегулирование кризиса на Украине, однако оно может занять "месяцы и даже годы", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимая в четверг спикеров международной медиаконференции. Премьер Венгрии также прокомментировал кризис политического руководства в Европе. "Сейчас европейским руководителям часто трудно распознавать и формулировать собственные интересы континента", - сказал Орбан. Ранее он заявил, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
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в мире, украина, виктор орбан, ситуация в днр и лнр, россия, венгрия
В мире, Украина, Виктор Орбан, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Венгрия
23:10 26.01.2023
 
Мирное урегулирование на Украине может занять месяцы и годы, считает Орбан

Премьер Венгрии Орбан: мирное урегулирование кризиса на Украине может занять месяцы и годы

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Необходимо мирное урегулирование кризиса на Украине, однако оно может занять "месяцы и даже годы", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимая в четверг спикеров международной медиаконференции.
"Не надо слишком усложнять дело, необходимо немедленное прекращение огня, после чего должны сразу начаться мирные переговоры, но это может занять месяцы и даже годы", - приводит слова Орбана его пресс-секретарь Берталан Хаваши.
Премьер Венгрии также прокомментировал кризис политического руководства в Европе. "Сейчас европейским руководителям часто трудно распознавать и формулировать собственные интересы континента", - сказал Орбан.
Ранее он заявил, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Берлускони - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 15:02Специальная военная операция на Украине
Берлускони заявил об отсутствии решений мирного урегулирования на Украине
 
В миреУкраинаВиктор ОрбанСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВенгрия
 
 
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