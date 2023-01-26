https://ria.ru/20230126/uregulirovanie-1847732379.html
Мирное урегулирование на Украине может занять месяцы и годы, считает Орбан
Мирное урегулирование на Украине может занять месяцы и годы, считает Орбан - РИА Новости, 26.01.2023
Мирное урегулирование на Украине может занять месяцы и годы, считает Орбан
Необходимо мирное урегулирование кризиса на Украине, однако оно может занять "месяцы и даже годы", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимая в... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T23:10
2023-01-26T23:10
2023-01-26T23:10
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БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Необходимо мирное урегулирование кризиса на Украине, однако оно может занять "месяцы и даже годы", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимая в четверг спикеров международной медиаконференции. Премьер Венгрии также прокомментировал кризис политического руководства в Европе. "Сейчас европейским руководителям часто трудно распознавать и формулировать собственные интересы континента", - сказал Орбан. Ранее он заявил, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
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В мире, Украина, Виктор Орбан, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Венгрия
Мирное урегулирование на Украине может занять месяцы и годы, считает Орбан
Премьер Венгрии Орбан: мирное урегулирование кризиса на Украине может занять месяцы и годы